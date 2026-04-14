Bordighera: ex Centro Hotel verso la svolta: via libera alla trasformazione in residenza con parcheggi pubblici e opere urbane

Il Comune di Bordighera compie un passo decisivo verso la riqualificazione urbana del centro cittadino: l’ex Centro Hotel sarà trasformato in residenza, con la realizzazione contestuale di parcheggi pubblici e opere di interesse generale. Con una delibera adottata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale, è stata ufficialmente presa d’atto della decadenza del vincolo espropriativo sull’area, aprendo così la strada al progetto edilizio presentato nel 2024.

Secondo quanto stabilito, “non sussiste, ad oggi, attualità e persistenza dell’interesse pubblico per la realizzazione di aree verdi e percorsi pedonali”, destinazione originaria prevista dal Piano regolatore. Al contrario, l’amministrazione ha ritenuto prioritario favorire la riqualificazione di una zona attualmente in stato di degrado. Il progetto prevede la realizzazione di 15 nuove unità abitative, accompagnate da interventi urbanistici rilevanti:

18 nuovi posti auto pubblici , che diventano 21 con il ridisegno dell’area;

, che diventano 21 con il ridisegno dell’area; 15 parcheggi pertinenziali privati ;

; aree verdi e percorsi pedonali riqualificati;

Parte degli interventi sarà realizzata come opera pubblica a scomputo degli oneri di costruzione, comprendendo parcheggi, spazi verdi e sistemazioni urbane. Dal punto di vista economico, l’operazione porterà nelle casse pubbliche:

oltre 63 mila euro di contributo di costruzione ,

, quasi 165 mila euro per la monetizzazione degli standard urbanistici ,

, circa 48 mila euro destinati all’edilizia residenziale pubblica.

Elemento centrale della delibera è anche l’approvazione dello schema di convenzione urbanistica, che regolerà i rapporti tra il soggetto attuatore e il Comune. “La stipula costituisce presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo”, si legge nel provvedimento.