Scajola tra Sanremo e Imperia: due eventi benefici per sostenere volontariato e realtà sociali del territorio

Duplice appuntamento a Sanremo e Imperia per l’assessore regionale Marco Scajola. Iniziative dedicate alla solidarietà e al sostegno di importanti realtà del territorio.

L’assessore Scajola ha preso parte al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo allo spettacolo musicale benefico 'MusichiAmo 2026', promosso dalla Sezione A.N.F.I. di Sanremo e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia. L’iniziativa, organizzata con finalità solidali e dedicata al tema “Basta violenza sulle donne”, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e partecipazione della comunità.



Successivamente, l’assessore ha portato i saluti istituzionali al Teatro Cavour di Imperia in occasione dello spettacolo di beneficenza 'Maneggi per maritare una figlia', celebre commedia di Gilberto Govi interpretata dall’attore e comico Max Cavallari, con la regia di Elio Berti e in collaborazione con la compagnia teatrale 'Setteasettembre'.

L’iniziativa è stata promossa dalla Croce Bianca di Imperia, presieduta da Roberto Trincheri, e il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’acquisto della sede sociale dell’associazione.



“Due appuntamenti importanti che testimoniano ancora una volta la grande sensibilità del nostro territorio verso il volontariato, la solidarietà e il sostegno alle realtà che operano quotidianamente al servizio delle persone – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Manifestazioni come queste riescono a unire momenti culturali e sociali a messaggi di grande valore civile, coinvolgendo cittadini, associazioni e volontari in iniziative concrete a favore della comunità. Associazioni, organizzatori e volontari rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio, capaci di costruire occasioni di partecipazione, vicinanza e attenzione verso chi ha più bisogno”.