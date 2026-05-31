Caso Nessy Guerra, il sindaco di Sanremo Mager: “Massima vicinanza a lei e alla bambina. Serve un intervento deciso della diplomazia italiana”

“Seguo con apprensione e partecipazione la drammatica vicenda che sta coinvolgendo Nessy Guerra e la sua bambina, bloccate in Egitto in una situazione di grave pericolo. Già nel settembre del 2024 il Consiglio comunale ha espresso all’unanimità l’auspicio di una rapida risoluzione. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale voglio ribadire la vicinanza a Nessy, che da anni combatte con coraggio una battaglia difficilissima per la sicurezza e la libertà”. Così interviene il sindaco di Sanremo Alessandro Mager in riferimento alla vicenda di Nessy Guerra, la giovane concittadina ligure attualmente bloccata in Egitto insieme alla figlia di pochi anni.

La vicenda, che si trascina ormai dal 2021, ha visto un drammatico sviluppo con la recente conferma in appello della condanna a sei mesi di reclusione per il reato di adulterio che, come noto, non esiste nel Codice Penale Italiano. Nessy Guerra si trova da anni in Egitto per via del blocco all'espatrio della minore, ottenuto dal suo ex compagno (già condannato in Italia per maltrattamenti e lesioni). A causa delle minacce e della condanna, la giovane e la bambina sono attualmente costrette a vivere nascoste e in condizioni di estrema precarietà, in attesa dell'imminente udienza del 3 giugno presso la Corte d'Appello egiziana per l'affidamento della piccola.

“Siamo di fronte ad una vicenda che mette a rischio l'incolumità di una madre e di una minore – conclude il sindaco – e per questo auspichiamo che la Farnesina e il Governo italiano riescano ad attivare ogni canale diplomatico possibile per garantire la loro protezione e favorire il rientro in Italia”.