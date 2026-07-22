Ventimiglia apre il nuovo parcheggio Eiffel, Scullino: "Inaugurazione parziale, opera pubblica ancora da finire" (Foto e video)

"Ennesima inaugurazione parziale di un'opera pubblica, voluta, tra l'altro, dalla mia Amministrazione. La casa della comunità è, infatti, da ultimare: mancano ancora il verde pubblico e il camminamento pedonale che collega il Palasalute alla stazione ferroviaria e, quindi, al centro della città" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando del nuovo parcheggio Eiffel, prospiciente la Casa della Comunità, in via San Secondo, aperto ufficialmente ieri dall'Amministrazione Di Muro alla conclusione dei lavori di asfaltatura.

Un parcheggio centrale e gratuito a servizio della comunità e della Casa di Comunità. "Invito l’amministrazione comunale a riservare almeno la metà dei posti auto agli utenti della Casa di Comunità per evitare che quando giungano per prelievi o prestazioni, possano trovare i parcheggi occupati dai residenti, dai turisti o dai frontalieri" - sottolinea Scullino - "Inoltre, bisogna completare al più presto il passaggio pedonale dalla stazione ferroviaria alla casa di comunità. Vi sono sette cancelli che impediscono il passaggio, invito, perciò, l'amministrazione comunale a trovare una soluzione per rendere più accessibile la casa di comunità".

"La mia amministrazione aveva acquistato l'immobile 'ex Aci' per fare lì la casa di comunità perché era più centrale e facilmente accessibile" - ricorda Scullino - "L'amministrazione che si è insediata successivamente, però, ha deciso di vendere a un privato, che farà un supermercato o un ristorante, e così è stato fatto un accordo con le Ferrovie dello Stato per l'immobile detto Eiffel, ex deposito dei locomotori. In questi tre anni e mezzo di amministrazione ho notato che i lavori iniziati dalla mia amministrazione stanno andando a rilento. Ci sono state diverse inaugurazioni ma ogni volta i lavori non erano ancora definitivamente conclusi. Mi riferisco, ad esempio, al parcheggio di corso Genova, al centro anziani, al reef, alla nuova scuola Cavour e alla passerella, che è stata rimaneggiata. Ben vengano le opere pubbliche ma inaugurare un parcheggio senza che la casa di comunità risulti essere completata è un'inaugurazione parziale. Ci sono diverse situazioni su cui bisogna ancora lavorare molto. Dopo tre anni e mezzo non c'è ancora un'opera pubblica nuova, voluta, progettata, finanziata e iniziata dall'attuale amministrazione".