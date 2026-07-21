Ventimiglia apre il nuovo parcheggio Eiffel, Di Muro: "E' centrale e gratuito" (Foto e video)

Ventimiglia apre ufficialmente il nuovo parcheggio Eiffel, prospiciente la Casa della Comunità, in via San Secondo.

Si sono, infatti, conclusi i lavori di asfaltatura. "Questa amministrazione ha a cuore il problema parcheggi" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Oggi inauguriamo il parcheggio Eiffel, un parcheggio centrale e gratuito, oltre 70 posti auto che resteranno gratuiti, a servizio della comunità e della Casa di Comunità. Stiamo lavorando per collegarlo al centro città con un camminamento pedonale. Ci sono ancora dei lavori da fare sulla videosorveglianza e sull'illuminazione. Andiamo avanti con determinazione e risultati concreti".

Sono circa 80 i posti auto gratuiti a disposizione della comunità. "Nel nuovo parcheggio Eiffel abbiamo creato circa 70 posti per la comunità ma anche dei posti auto riservati al personale della casa di comunità, ai disabili e alle donne incinte" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "E' stato molto complicato dal punto di vista dei sottoservizi con il cantiere dell'Asl ma ci siamo riusciti. Non abbiamo, però, ancora finito: dobbiamo piantumare degli alberi nelle aiuole al momento vuote, dobbiamo completare il camminamento pedonale che sfocia alla stazione ferroviaria e realizzare dei posti per le moto. Oggi è un punto di partenza".

Questa mattina il sindaco Flavio Di Muro insieme al vicesindaco Marco Agosta, agli assessori Adriano Catalano e Tiziana Faedda, al consigliere comunale Roberto Parodi, alla polizia locale e a rappresentanti dell'Asl1, ha, infatti, ufficialmente aperto il nuovo parcheggio e svolto un sopralluogo nella casa di comunità e nell'area in cui sorgerà il nuovo collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria e la casa di comunità. Un’opera fortemente voluta dall'Amministrazione Di Muro che, grazie alla collaborazione con RFI, permetterà a chi arriva in treno, ai cittadini di Ventimiglia e a quelli di tutto il comprensorio di raggiungere la struttura sanitaria in modo semplice, rapido e sicuro. "Oggi è un momento importante" - commenta Marino Anfosso, direttore dell'area 1 dell'Asl - "E' stato aperto il parcheggio affianco alla nostra casa di comunità, luogo che ormai prende sempre più avvio anche con l'implementazione di altre strutture ambulatoriali che a breve verranno inserite per l'utenza. Sarà un punto di riferimento fondamentale per tutta la popolazione del Ponente".