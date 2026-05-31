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Politica | 31 maggio 2026, 14:16

Tunnel di Tenda, Rixi: “Serve un approccio pragmatico. La nuova canna è sicura e progettata per il doppio senso di marcia”

Il viceministro del Mit apre alla riconversione della galleria storica in percorso per la mobilità dolce: “Obiettivo coniugare sicurezza, sostenibilità e sviluppo dei collegamenti tra Italia e Francia”

Edoardo Rixi

Edoardo Rixi

Sul Tunnel di Tenda serve un approccio pragmatico e non ideologico. La nuova canna dispone di standard di sicurezza tra i più avanzati in Europa ed è stata progettata con tutte le caratteristiche necessarie per consentire l’utilizzo delle due corsie nei due sensi di marcia, come confermato anche dagli studi del Politecnico di Torino. Il Ministero è disponibile a valutare la riconversione della canna storica in un percorso dedicato alla mobilità dolce e ciclabile, valorizzando il territorio e creando allo stesso tempo un’infrastruttura di supporto e back up alla nuova galleria. L’obiettivo è coniugare sicurezza, sostenibilità e sviluppo dei collegamenti tra Italia e Francia”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

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