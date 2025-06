Sanremo fa il pienone per il ponte del 2 giugno: città sold out e aria d’estate (Foto)

Sanremo si è confermata meta amatissima per il ponte del 2 giugno: già da venerdì la città dei fiori è stata presa d’assalto da turisti italiani e stranieri e, con ancora la giornata festiva di oggi da trascorrere, il bilancio è più che positivo. Le immagini della serata di ieri, domenica, raccontano una Sanremo già in clima estivo, con locali pieni e un centro cittadino vivace fino a tarda ora.

Ristoranti, gelaterie, bar e locali sono stati presi d’assalto da una folla variegata, che ha animato le vie del centro e il lungomare. Le principali arterie cittadine sono state percorse da turisti provenienti in gran parte dal nord-ovest italiano e soprattutto da vari paesi europei, confermando ancora una volta la vocazione internazionale della città. Tantissimi anche i visitatori giornalieri che, dopo aver trascorso il pomeriggio in spiaggia – come già successo nelle giornate di sabato e venerdì – hanno scelto di prolungare la permanenza in città.

Un vero e proprio esodo festivo che ha portato entusiasmo e movimento a Sanremo, complice anche il meteo favorevole che ha reso le giornate perfette per mare e passeggiate.

Dal 3 giugno, terminato l’ultimo ponte di primavera, si entrerà nella fase operativa per preparare la città alla stagione estiva vera e propria. Lavori di rifinitura, servizi e accoglienza turistica saranno potenziati per accogliere al meglio i visitatori dei mesi più caldi. Le prospettive sono ottime: se il tempo continuerà a essere favorevole, la stagione potrà prolungarsi almeno fino a settembre, garantendo un flusso turistico costante.

Sanremo, insomma, si è già messa in moto: il ponte del 2 giugno ha offerto un assaggio di ciò che potrebbe essere un’estate da ricordare.