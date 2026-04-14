Congresso regionale DSP a Genova con Marco Rizzo

Si terrà venerdì 17 aprile alle ore 17:30, a Genova presso il BI.Bi. Service in via XX settembre 41, il Congresso regionale di Democrazia Sovrana e Popolare, DSP, un importante momento di confronto politico e organizzativo per militanti, simpatizzanti e cittadini interessati ai temi della sovranità nazionale e della giustizia sociale.

All’incontro sarà presente il Coordinatore Nazionale del partito, l’onorevole Marco Rizzo, che concluderà il dibattito tracciando le linee guida programmatiche per il periodo che ci separa dalle prossime elezioni politiche.

Il Congresso si svolge in una fase particolarmente delicata del contesto globale, segnata da tensioni geopolitiche crescenti, conflitti internazionali e instabilità economica.

In questo scenario, Democrazia Sovrana e Popolare ribadisce la necessità di un’Italia libera da vincoli esterni, soprattutto da quelli dell’Unione Europea e della NATO, che ne limitano la piena autodeterminazione e la tutela degli interessi nazionali.

Al centro dei lavori congressuali vi saranno i temi fondamentali del recupero della sovranità monetaria e politica, della difesa del lavoro e dei diritti sociali, del rilancio dell’economia reale e dell’opposizione alle politiche di austerità che graverebbero come sempre sulle spalle delle classi popolari. In tale prospettiva, Democrazia Sovrana e Popolare conferma il proprio impegno nel radicamento sul territorio, ponendosi al fianco dei cittadini e delle loro battaglie quotidiane, con l’obiettivo di dare voce alle istanze reali delle comunità locali.

Il Congresso rappresenterà inoltre un’occasione per rafforzare la presenza del partito nella realtà ligure, per eleggere gli organi dirigenti e per organizzare la partecipazione alle prossime sfide elettorali.

L’incontro è aperto al pubblico.