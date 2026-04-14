Avanzo da 9 milioni, il dibattito entra nel vivo a Palazzo Bellevue. Ventimiglia: "I 9 milioni di avanzo vadano a strade e fognature"

La pratica del rendiconto di bilancio arriva tra i banchi di Palazzo Bellevue: tra i temi più caldi della discussione l'avanzo di bilancio di 9 milioni, anticipato nei giorni scorsi da Sanremonews. Diverse riflessioni sono state fatte nella prima parte della commissione (la seconda sarà la prossima settimana), tra cui quella del consigliere di opposizione Daniele Ventimiglia.

"Nel corso della seduta della Prima Commissione consiliare dedicata al bilancio del Comune di Sanremo - ha sottolineato Ventimiglia in seguito alla seduta - ho voluto sottolineare con chiarezza l’importanza politica e strategica dell’utilizzo del dato emerso sull’avanzo di amministrazione evidenziato dall’assessore Lucia Artusi, pari a circa 9 milioni di euro, risorsa significativa di cui il Sindaco Mager avrà a disposizione per interventi concreti a favore della città.

Nel mio intervento ho invitato la maggioranza ad assumersi una responsabilità chiara: destinare queste risorse alla risoluzione delle criticità più evidenti che da tempo incidono sulla qualità della vita dei cittadini. In particolare, ho evidenziato la necessità di intervenire in modo deciso sulla manutenzione di strade e marciapiedi, ambiti che rappresentano una priorità quotidiana per sicurezza e decoro urbano.

Altro tema fondamentale che invito il Sindaco ad affrontare,anche alla luce di queste enormi disponibilità del Comune, e’ quello sull’inefficienza dell’attuale sistema fognario cittadino.

Ritengo indispensabile che il Sindaco si assuma una responsabilità chiara insieme a Rivieracqua per rafforzare e rimodernare l’ impianto fognario, struttura ormai obsoleta, essenziale per la tutela ambientale e per il rilancio turistico della città.

Le risorse disponibili rappresentano un’opportunità concreta che non può essere sprecata: è il momento di compiere scelte politiche nette, orientate alla risoluzione dei problemi e alla costruzione di una città più efficiente, sicura e vivibile.

Per ultimo un dato politico, alla riunione era presente, oltre l’assessore competente, il solo assessore Massimo Donzella, a valenza di questo importi il bilancio comunale a questa maggioranza".