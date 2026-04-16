Taggia, premi ai dipendenti fermi da due anni: in Consiglio esplode il caso. “Rischi per i servizi ai cittadini”

Non è solo una questione contabile, né soltanto un ritardo amministrativo. Il quarto punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Taggia ha aperto uno dei confronti più delicati degli ultimi mesi, portando al centro dell’aula il tema dei premi incentivanti ai dipendenti comunali, fermi – secondo quanto emerso – da oltre due anni. A sollevare la questione è stata l’interrogazione presentata dal consigliere Giuseppe Federico (Progettiamo il Futuro), che mette nero su bianco una situazione definita potenzialmente critica anche per il funzionamento dell’ente. Nel documento si evidenzia come “il trattamento accessorio legato ai premi incentivanti rappresenta una componente essenziale della retribuzione del personale comunale”, ma allo stesso tempo si sottolinea che “tali somme risultano non essere state corrisposte al personale dipendente a partire dall’anno 2023, nonostante il decorso di un arco temporale ormai significativo”.

Un ritardo che, sempre secondo l’interrogazione, potrebbe avere effetti concreti: “Il protrarsi del mancato pagamento può incidere negativamente sul clima lavorativo, sulla motivazione del personale e, conseguentemente, sulla qualità dei servizi resi ai cittadini”. E ancora, viene sollevato un ulteriore nodo, quello della disparità interna: “a fronte di tale mancata erogazione generalizzata, risulta invece che i premi siano stati regolarmente liquidati ai capi settore”, circostanza che “configurerebbe una grave e ingiustificata disparità di trattamento”. A fronte di questi rilievi, la risposta dell’amministrazione si è sviluppata su due piani distinti. Da un lato quello politico, introdotto dal vicesindaco Espedito Longobardi, dall’altro quello tecnico, affidato alla segretaria comunale Francesca Stella.

Longobardi ha inquadrato la questione partendo dalla natura stessa dei premi: “Il trattamento accessorio legato ai premi incentivanti rappresenta una componente complementare della retribuzione, finalizzata a premiare le performance dei dipendenti pubblici. Costituisce una quota non fissa, ma variabile dello stipendio”. Una materia, ha precisato, che vede la giunta limitarsi a fornire indirizzi generali, mentre la gestione operativa è demandata alla contrattazione decentrata con i sindacati.

È però con l’intervento di Stella che emergono le ragioni del ritardo. “La ragione è che con il nuovo contratto stipulato a novembre 2022 è stata introdotta una nuova modalità per l’attribuzione dei differenziali stipendiali”, ha spiegato, chiarendo che il cambiamento ha imposto una ricostruzione completa delle carriere dei dipendenti: “L’ufficio personale ha dovuto ricostruire tutta la carriera di ogni singolo dipendente, sia quella svolta nel Comune sia quella maturata in altri enti pubblici”. Un lavoro complesso, che ha richiesto anche autocertificazioni e verifiche puntuali, ma che ora – secondo quanto comunicato in aula – sarebbe arrivato a conclusione: “In questo mese saranno liquidate le attribuzioni dei differenziali stipendiali per l’anno 2023 e a maggio il compenso incentivante della performance sempre del 2023”. Una risposta che però non ha soddisfatto il consigliere Federico, che ha spostato il confronto dal piano tecnico a quello politico. “Se avessi voluto spiegazioni tecniche, avrei chiesto senza fare l’interrogazione. Questa è un’interrogazione politica”, ha sottolineato, contestando il metodo e il merito della risposta.

Il nodo, per l’esponente di minoranza, non è tanto la ricostruzione amministrativa quanto le conseguenze: “Lei mi può rispondere se questa situazione di attesa di due anni possa creare all’interno dell’amministrazione delle criticità nei servizi nei confronti dei cittadini? È una risposta che non mi può dare, perché è una risposta politica”. E proprio qui si apre il cuore del confronto. Federico insiste: “Questo è un problema tecnico, ma in realtà è un problema di scelte che l’amministrazione ha rinviato. Quando il personale non viene remunerato sugli incentivi, è ovvio che la produttività potrebbe scendere. E se scende la produttività è un problema dei cittadini”. Una lettura che trasforma il ritardo nei pagamenti in una questione di tenuta dell’intero sistema amministrativo, non più limitata ai rapporti interni tra ente e dipendenti. Longobardi, nel tentativo di riportare equilibrio, ha replicato rivendicando la continuità dei servizi: “Non abbiamo registrato alcun rallentamento nei lavori. Posso confermare il prezioso contributo che danno giornalmente i dipendenti, senza alcun cedimento nel servizio al cittadino”.

Ma il confronto si è riacceso quando Federico ha introdotto un ulteriore elemento: “Sono a conoscenza di una richiesta di intervento del Prefetto su questa cosa”. Una circostanza inizialmente non confermata dal vicesindaco, ma che ha trovato chiarimento nell’intervento della segretaria Stella: “Le RSU avevano paventato di sollevare la questione davanti al prefetto nel caso in cui non avessimo dato delle tempistiche. A quella richiesta è stata data risposta”. Un passaggio che, di fatto, certifica l’esistenza di una tensione interna, almeno a livello sindacale. Tanto che lo stesso Federico ha concluso: “Il fatto che le RSU abbiano paventato un intervento verso il Prefetto dimostra che i malumori ci sono e sono percepibili”.