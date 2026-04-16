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Politica | 16 aprile 2026, 13:11

Rivieracqua, via libera dei Comuni al bilancio 2025. Ferrari: “Utile da reinvestire, segnali positivi ma percorso ancora in corso”

Parere favorevole dei Comuni in vista dell’assemblea a Imperia: risorse destinate agli investimenti, focus sui tempi verso i fornitori

Rivieracqua, via libera dei Comuni al bilancio 2025. Ferrari: “Utile da reinvestire, segnali positivi ma percorso ancora in corso”

Parere favorevole dei soci pubblici di Rivieracqua al bilancio 2025, che si chiude con un utile significativo destinato interamente agli investimenti. È quanto emerso dalla pre-riunione del Comitato unitario dei soci pubblici, tenutasi in vista dell’assemblea ufficiale convocata per giovedì prossimo a mezzogiorno nella sala consiliare del Comune di Imperia. A fare il punto è stato Valerio Ferrari, presidente del comitato tecnico, al termine dell’incontro riservato ai Comuni. “Si è trattato della consueta pre-riunione tra soci pubblici – ha spiegato – durante la quale è stato presentato il bilancio 2025. I Comuni hanno espresso parere favorevole alla sua approvazione in assemblea”.

L’utile registrato, ha chiarito Ferrari, non potrà essere distribuito ma verrà accantonato a riserva e reinvestito: “Sono risorse che devono obbligatoriamente essere destinate agli investimenti. Questo rappresenta un elemento positivo perché riduce il ricorso a finanziamenti esterni e si inserisce nel piano industriale, il cui aggiornamento sarà presentato a giugno”. Nel corso della riunione è emersa però anche una criticità: i tempi di pagamento ai fornitori, giudicati ancora elevati. “Abbiamo dato un’indicazione chiara alla società – ha sottolineato Ferrari – affinché si tenda verso i 30 giorni previsti per la pubblica amministrazione. Sappiamo che i dati attuali risentono anche degli effetti del PNRR e del piano di ristrutturazione del debito, ma resta un obiettivo da perseguire”.

Un miglioramento, dunque, ma senza trionfalismi. “I dati sono in netto progresso rispetto al passato – ha aggiunto – ma non siamo ancora in una situazione ottimale. È un percorso avviato lo scorso anno con l’ingresso del socio operativo: stiamo vedendo i primi risultati, i segnali sono positivi, ma c’è ancora strada da fare per raggiungere piena efficienza”. Il prossimo passaggio sarà l’assemblea dei soci, prevista per giovedì a Imperia, che rappresenterà il momento decisivo per l’approvazione del bilancio e la definizione delle linee future della società. Attesa anche la partecipazione dei vertici, tra cui il presidente di ACEA e il sindaco del capoluogo.

Carlo Alessi

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