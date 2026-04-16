Santuario Pelagos, Bordighera Domani: "Nuove iniziative di salvaguardia dei cetacei"

Promuovere e valorizzare il Santuario Pelagos rispettando i contenuti dell’accordo Pelagos, sottoscritto a Roma il 25 novembre 1999 ed entrato in vigore nel 2002. “Bordighera Domani” coordinerà azioni concrete per la protezione dei cetacei e del loro habitat “contrastando ogni forma di disturbo e inquinamento”.

“La nostra lista ritiene fondamentale sostenere e rafforzare le iniziative legate al Santuario Pelagos, favorendo la diffusione di una cultura della tutela del mare e della biodiversità. La nostra idea – spiegano da Bordighera Domani – è avviare un percorso che possa favorire la diffusione della conoscenza del Santuario tra cittadini e turisti. Ci impegneremo con progetti locali dedicati alla tutela dei mammiferi marini creando una rete territoriale di soggetti impegnati nella protezione del mare".

"A questo proposito sono previste iniziative educative e di sensibilizzazione rivolte a tutte le fasce di età" - aggiungono da Bordighera Domani – "La nostra è una visione condivisa di turismo sostenibile e per questo motivo lavoreremo alla costruzione di un sistema territoriale integrato dedicato alla promozione turistica e ambientale del Santuario Pelagos, attraverso la creazione di un comprensorio Pelagos Ligure. L’obiettivo è sviluppare una strategia condivisa che valorizzi il mare, la biodiversità e le attività sostenibili, coinvolgendo progressivamente più realtà territoriali della Riviera".

"Nascerà dunque un coordinamento per varare iniziative di promozione legate al Santuario con la diffusione di informazioni turistiche tematiche e il sostegno a progetti educativi e culturali. Fondamentale coinvolgere bambini e ragazzi nei temi della tutela ambientale con incontri nelle scuole dedicati al Santuario Pelagos; laboratori scientifici e divulgativi; ma anche attività educative in spiaggia per far conoscere l’ecosistema marino e i mammiferi che lo abitano" – dicono da Bordighera Domani - “Il Santuario Pelagos può essere valorizzato anche attraverso lo sport, inteso come strumento di sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente. Verranno organizzare manifestazioni sportive compatibili con la tutela del mare, coinvolgendo discipline come: subacquea canottaggio vela nuoto. Lo sport diventa così veicolo di conoscenza e responsabilità ambientale. Sono previsti momenti di confronto e approfondimento sui temi della biodiversità marina e della sostenibilità, attraverso l’organizzazione di convegni e incontri pubblici coinvolgendo associazioni ambientaliste, enti di ricerca, università, operatori del settore marittimo, associazioni e consorzi della pesca".

Bordighera Domani proporrà dunque "politiche di sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione della corretta raccolta degli oli esausti da cucina, che rappresentano una delle principali cause di inquinamento delle acque se smaltiti in modo scorretto. Il progetto mira a incentivare sistemi semplici e accessibili per il conferimento degli oli, favorendone il riciclo e il riutilizzo per la produzione di nuove risorse, come biodiesel o altri materiali, contribuendo così alla tutela delle falde acquifere e degli ecosistemi marini, fluviali e lacustri".