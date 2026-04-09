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Politica | 09 aprile 2026, 07:45

'Bordighera Domani' punta su ambiente, spiagge pulite e aree smoking free: il piano green di Marzia Baldassarre

Dal contrasto alla plastica monouso alla pulizia mensile di spiagge e porto: il programma ambientale della candidata sindaco punta su decoro, sensibilizzazione e servizi più efficienti

'Bordighera Domani' punta su ambiente, spiagge pulite e aree smoking free: il piano green di Marzia Baldassarre

Una città più pulita, sostenibile e attenta al decoro urbano: è questo l’obiettivo del progetto ambientale presentato da Bordighera Domani, che mette al centro del proprio programma una serie di iniziative concrete per rendere la città sempre più “smoking free” e “plastic free”. A illustrarne i punti principali è Marzia Baldassarre, candidata sindaco della lista, che rilancia una visione fondata su informazione, prevenzione e servizi più efficienti per la raccolta dei rifiuti: «La tutela dell’ambiente è un obiettivo indispensabile da perseguire se vogliamo una Bordighera più pulita, sostenibile e consapevole», afferma Baldassarre.

Tra le misure annunciate spiccano campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono delle cicche di sigaretta, considerate tra i rifiuti più diffusi e inquinanti, e la volontà di rendere alcune aree della città “smoking free”. Sul fronte del decoro urbano, il programma prevede un servizio di pulizia delle spiagge ogni mese, oltre alla pulizia del porto, e un potenziamento dei cestini per i rifiuti lungo il litorale e nelle zone più frequentate. Particolare attenzione sarà riservata anche ai più giovani, con iniziative educative e campagne di sensibilizzazione ambientale rivolte ai bambini, in collaborazione con biologi marini, per far conoscere e tutelare il mare.

Il piano comprende inoltre:

  • nuove isole ecologiche facilmente accessibili, con sistemi di conferimento semplici;
  • aree di raccolta controllate senza tessere;
  • eco-compattatori per il recupero di plastica e materiali riciclabili;
  • un centro di raccolta per gli oli esausti domestici.

Nel programma trovano spazio anche convegni sul tema “legal ambiente” e l’istituzione di un premio dedicato alle migliori azioni a favore dell’ambiente.

Infine, Bordighera Domani guarda anche al benessere animale, con l’obiettivo di fare della città una realtà sempre più “dog friendly”, senza rinunciare al rispetto delle regole: previsti cartelli di sensibilizzazione e controlli mirati per garantire il decoro.

I.P.E.

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