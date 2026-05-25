Dipendenze patologiche, ad Asl 1 oltre 334 mila euro: fondi Ats Liguria per servizi e nuove assunzioni

Sono oltre 334 mila euro i fondi destinati ad Asl 1 Imperiese nell’ambito del finanziamento regionale deliberato da Ats Liguria per contrastare le dipendenze patologiche. Nel dettaglio, ad Asl 1 andranno 334.673,29 euro sui complessivi 2.417.932,97 euro stanziati per la prima annualità 2025. Le risorse saranno utilizzate per sostenere le attività legate alla realizzazione dei piani regionali sulle dipendenze patologiche, sul contrasto al gioco d’azzardo e per l’assunzione di personale sanitario e sociosanitario a tempo indeterminato destinato ai Servizi Pubblici per le Dipendenze.

La ripartizione dei fondi prevede inoltre 428.804,36 euro per Asl 2, 1.088.487,85 euro per Asl 3, 225.714,26 euro per Asl 4 e 340.253,21 euro per Asl 5. La stessa cifra complessiva sarà confermata anche per gli anni 2026 e 2027, garantendo così continuità agli interventi sul territorio regionale. Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione e al rafforzamento dei servizi dedicati ai più giovani, tema sempre più centrale anche nel territorio imperiese.

“Nella nostra regione – spiega il Direttore Socio Sanitario di Ats Liguria Pierluigi Vinai – sono circa 6 mila i pazienti seguiti dal sistema sanitario regionale per patologie legate all’uso di sostanze stupefacenti, oltre alla ludopatia. Una problematica, quella delle dipendenze, che colpisce con frequenza anche gli adolescenti, soprattutto per quanto riguarda l’abuso di sostanze alcoliche. Come Ats Liguria ed in piena sinergia con Regione Liguria siamo al lavoro per investire nella formazione degli operatori e potenziare gli interventi rivolti soprattutto ai giovani, perché è nostra priorità la prevenzione.”