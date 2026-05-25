Sanremo ribadisce il “no” al depotenziamento della Breast Unit: il sindaco Mager in audizione a Genova

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dal presidente della V commissione Antonio Cavallero e dal consigliere delegato alla sanità Gianni Mascelli, si è recato questa mattina a Genova in audizione presso la Commissione Sanità della Regione Liguria. Un incontro durante il quale è stata illustrata la posizione dell’Amministrazione comunale ed è stato presentato un documento, redatto dopo l’analisi effettuata venerdì in seno alla V commissione sanità, in cui si esprime la propria forte e assoluta contrarietà a qualsiasi ipotesi di anche minimo depotenziamento della Breast Unit di ASL1 Imperiese. Posizione sostenuta con forza stamane anche dalla presidente LILT Sanremo-Imperia Costanza Pireri e dalla delegata regionale Europa Donna Italia Micaela Epifani.

“Il mantenimento della Breast Unit è essenziale nella sua interezza, compresa la senologia chirurgica considerata una parte irrinunciabile di un completo percorso di cura – dichiara il sindaco Alessandro Mager - La Breast Unit di ASL1 Imperiese, ritenuta unanimemente un’eccellenza imprescindibile del panorama sanitario del ponente ligure, già nel 2012 fu riconosciuta, prima in Liguria, come struttura di riferimento per la patologia neoplastica della mammella secondo le linee guida dell’ente sovranazionale di certificazione EUSOMA. Negli anni è poi divenuta un punto di riferimento per tutte le donne del ponente ligure e non solo, arrivando a registrare nel 2025 l’effettuazione di circa 260 interventi, tra i quali oltre 200 per patologia maligna”.

La forte richiesta dell’Amministrazione comunale di Sanremo è legata altresì all’aumento dell’incidenza tumorale femminile registrata negli ultimi anni, anche in considerazione del fatto che una donna che si fa curare in una Breast Unit ha una speranza di guarigione superiore del 18% rispetto a chi viene curata in ambienti monospecialistici.

“La difesa del nostro presidio sanitario è una priorità, ribadita in maniera unanime anche dal consiglio comunale – conclude il sindaco Mager – In particolare oltre ad un attento monitoraggio della vicenda legata alla Breast Unit continuiamo a chiedere il ripristino della piena funzionalità del punto nascite, con la riattivazione dei parti programmati”.