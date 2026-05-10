Bordighera Domani: "Per il mercato coperto tempi maturi per una riqualificazione globale"

Un mercato più social, attento all’ambiente con prodotti a chilometri zero. Dopo il via libera arrivato con una delibera della passata Amministrazione comunale il gruppo di Bordighera Domani, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Marzia Baldassarre, vuole dare un colpo sull’acceleratore per dare attuazione al progetto e offrire una veste nuova al Mercato Coperto cittadino.

L’incontro con i commercianti ha fornito, attraverso suggerimenti e idee, le basi per migliorare il progetto di restyling globale della struttura a cominciare dal decoro e dalla promozione d’immagine per rendere più attraente un edificio storico che ha traguardato i 130 anni di vita. "La nostra idea – spiega Bordighera Domani - è quella di offrire un’immagine totalmente innovativa del Mercato cittadino. Una linfa nuova al commercio, ispirandosi a mercati comunali fiorenti a Genova o il mercato della 'Condamine' in place d' armes à Monaco, promuovendo anche la somministrazione all’interno con un intervento che consenta una vera e propria riqualificazione in tal senso, è un elemento vincente per ridare fiato ad una struttura che può e deve diventare il cuore pulsante della città. E’ sicuramente indispensabile migliorare e rendere più decorosi gli spazi sotterranei, oggi abbandonati all’incuria e al degrado ma anche rendere più accoglienti gli spazi con una riqualificazione completa per promuovere meglio i prodotti tipici del territorio".

Prodotti “green”, un nuovo logo identificativo e targhe di riconoscimento costituiranno una prima parte della promozione del Mercato Coperto insieme all’organizzazione di eventi di degustazione dei prodotti locali. "L’idea è chiara: quella di riqualificare il mercato ed identificare la struttura come il centro di riferimento dove acquistare prodotti alimentari di grande qualità e tipici del territorio" – precisa Bordighera Domani - "Ed è previsto un potenziamento e sviluppo dell’immagine facendo ricorso all'utilizzo del web e dei social con la creazioni di eventi dedicati".

La futura Amministrazione si impegnerà ad istituire un fondo economico per sostenere e promuovere le attività e gli eventi del Mercato Coperto. "Grande attenzione verrà dedicata poi all’aspetto ecologico del Mercato coperto. Verrà introdotto un 'Bollino Verde' per i banchi che utilizzano prodotti 'green', lampade led a basso consumo energetico, prodotti compostabili come buste di mais, cartoni, shoppers cotone personalizzati, prodotti sfusi non a marchio, cannucce, posate, reti per fiori, quindi nuove misure per contrastare l’usa e getta. E per ridurre l’uso eccessivo di acque in bottiglia di plastica anche un erogatore di acqua potabile" - sottolinea Bordighera Domani.