Bordighera Domani punta su ascolto e partecipazione: il progetto di Baldassarre per una città più vicina ai cittadini

Ascolto, comunicazione e vicinanza alla cittadinanza come pilastri dell’azione amministrativa. È questa una delle direttrici fondamentali del progetto politico della lista civica “Bordighera Domani”, che sostiene la candidatura a sindaco di Marzia Baldassarre in vista delle elezioni amministrative comunali del 24 e 25 maggio. Tra le proposte centrali del programma elettorale vi è la creazione di punti di ascolto permanenti sia nel centro cittadino sia nelle frazioni, con l’obiettivo di costruire un rapporto diretto, continuo e autentico con i cittadini.

Un’iniziativa che nasce da un percorso già avviato durante la campagna elettorale, nel corso della quale il gruppo ha organizzato numerosi incontri con la cittadinanza per raccogliere idee, esigenze e criticità del territorio. Per “Bordighera Domani”, infatti, il confronto con i cittadini rappresenta il vero fondamento dell’esercizio democratico. «Vogliamo riportare il confronto politico fuori dalle stanze chiuse e dentro la città – spiega la candidata sindaco Marzia Baldassarre –. Crediamo in una politica presente, accessibile e umana, capace di creare momenti di dialogo vero con le persone e di ascoltare concretamente i bisogni del territorio». Secondo Baldassarre, proprio dall’ascolto è nato il progetto amministrativo della lista civica: «Il nostro programma è nato incontrando i cittadini. Da questo confronto è emersa una visione nuova per Bordighera: un progetto realistico, costruito sulle reali esigenze della città, con obiettivi concreti, misurabili e condivisi».

La lista sottolinea inoltre l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, richiamando anche quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 267/2000: il Testo unico degli enti locali, che riconosce e promuove la partecipazione popolare e il ruolo delle associazioni. «Crediamo fermamente nel diritto dei cittadini di partecipare attivamente alla gestione dell’ente locale – afferma Baldassarre – e riteniamo che il libero associazionismo sia uno degli strumenti più importanti per costruire comunità e partecipazione». Bordighera, sottolinea il gruppo, dispone di un patrimonio prezioso composto da associazioni sportive, culturali, sociali, artistiche, di volontariato e impegnate nella tutela del territorio e della sicurezza. Per questo la lista civica propone di costruire un rapporto stabile e continuativo con il mondo associativo attraverso una rete fondata su comunicazione costante, servizi concreti e una visione comune per la città.

«Le associazioni non devono essere lasciate sole – aggiunge Baldassarre, che nel suo precedente incarico di assessore aveva già lavorato fianco a fianco con le associazioni–. L’amministrazione deve sostenerle non solo attraverso contributi economici, ma anche mettendo a disposizione spazi e strumenti organizzativi. Valorizzare queste realtà significa dare voce ai cittadini e rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità».

Obiettivo di “Bordighera Domani” è quello di costruire un’amministrazione capace di decidere e realizzare partendo dall’ascolto, riducendo le distanze tra istituzioni e cittadini. «La politica non deve essere percepita come lontana o poco accessibile – conclude Baldassarre –. Senza fiducia non può esistere una buona amministrazione. Noi vogliamo costruire un dialogo costante sul territorio, perché solo ascoltando davvero i cittadini si può dare un futuro concreto e condiviso a Bordighera».