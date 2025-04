25 aprile, Bordighera ricorda tre partigiani: Felice Cascione, Carlo Trucco e Gino Donè Paro (Foto e video)

Felice Cascione, Carlo Trucco e Gino Donè Paro. Tre partigiani al centro dell'incontro con il professor Lorenzo Vizzini organizzato, ieri pomeriggio, dall'Anpi di Bordighera nella sede in via Al Mercato in occasione dell'80° anniversario della Liberazione.

In particolar modo è stata approfondita la figura di Felice Cascione, il cui nome di battaglia era "U Megu", che fu decorato della medaglia d'oro al valor militare. "Si è voluto dare peso alla figura del medico partigiano che si è battuto totalmente per la libertà morendo molto giovane. Ciò lo ha portato a diventare da partigiano a eroe" - fa sapere il professor Lorenzo Vizzini - "Felice Cascione ha, inoltre, scritto le parole del testo 'Fischia al vento' che è diventato poi l'inno dei partigiani del nord d'Italia".

Sono stati ricordati anche il partigiano Carlo Trucco, detto 'Girasole', che combatté al fianco di Felice Cascione, e Gino Donè Paro che è stato un partigiano e rivoluzionario, unico europeo ad aver partecipato alla Rivoluzione cubana. "Abbiamo parlato anche di 'Girasole', Carlo Trucco, un partigiano che ha combattuto con Felice Cascione e che andò a Cuba dove incontrò anche i figli di Che Guevara" - dice il professor Lorenzo Vizzini - "Un altro eroe dei due mondi è Gino Donè Paro, un partigiano veneto, che ricevette un encomio solenne dal generale in capo britannico Harold Alexander, che emigrò a Cuba dove conobbe Ernest Hemingway, Che Guevara, Raùl e Fidel Castro. Partecipò attivamente alla rivoluzione cubana".