Regione Liguria approva il Piano Promozionale 2026: forte presenza delle iniziative della provincia di Imperia

Regione Liguria ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, il Piano delle Iniziative Promozionali 2026. Il programma annuale, come previsto dalla legge regionale n.8/2000, contribuisce, con una dotazione di 300 mila euro, alla compartecipazione finanziaria dell'Ente a manifestazioni di promozione del territorio.



"Anche quest'anno Regione Liguria supporta l'organizzazione di quelle attività che maggiormente valorizzano la tipicità del nostro tessuto economico - sottolinea l'assessore Alessio Piana -. Non solo iniziative consolidate negli anni che puntano alla promozione e alla salvaguardia delle produzioni enogastronomiche e artistiche liguri, ma anche sostegno a quelle manifestazioni di più recente costituzione che presentano le caratteristiche per radicarsi nel territorio".



Tra le iniziative sostenute, alcune, come il campionato mondiale del pesto genovese al mortaio, si sono già svolte nella prima parte dell'anno, altre, invece, si svolgeranno nei prossimi mesi. Dalle Expo storiche - Meditaggiasca & Expo Valle Argentina, Expo Valle Arroscia, Expo Valpolcevera, Expo Valle Stura - a manifestazioni più recenti come "Verso l'Expo Valle Impero" e il Festival della Cabannina. Nel Piano anche Stile Artigiano, Mercatale, Tartufando, Genova Design Week, Cargo Market e la Sagra della Castagna.

