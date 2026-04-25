Sanremo celebra il 25 Aprile: Progetto Comune richiama il valore politico della Liberazione

Nel giorno dedicato alla Liberazione dal nazifascismo, Progetto Comune Sanremo interviene con una riflessione sul significato della ricorrenza e sul ruolo dei simboli presenti nelle piazze durante le celebrazioni. Il movimento sottolinea come il 25 Aprile non sia soltanto una data storica, ma “l’atto di nascita della Repubblica e il fondamento della democrazia italiana”. L’antifascismo, viene ricordato, “non è una memoria polverosa, ma una pratica quotidiana di libertà”, soprattutto in un momento storico in cui “revisionismi e letture distorte tentano di sbiadire i contorni della storia”.

Progetto Comune rimarca l’importanza della presenza nelle piazze di bandiere della sinistra, dei movimenti culturali e delle associazioni che rappresentano l’eredità ideale della lotta partigiana. Una presenza ritenuta ancor più significativa quando accanto ai simboli storici compaiono quelli dei giovani movimenti studenteschi, come il collettivo Papavero Rosso. “Non esistono bandiere sbagliate – afferma il movimento – quando portano i simboli della giustizia sociale, del lavoro e dei diritti”. La Resistenza, ricordano, fu una lotta popolare guidata da ideali di uguaglianza che la sinistra continua a presidiare. “Queste bandiere non dividono, ma ricordano che la libertà senza giustizia sociale è un guscio vuoto”.

Nel comunicato si evidenzia anche come la politica non possa limitarsi a una presenza formale: “Il 25 Aprile è, per definizione, una scelta di campo”. La Resistenza, prosegue Progetto Comune, “non è finita nel 1945: continua ogni volta che si difende la dignità umana contro ogni forma di oppressione e autoritarismo”. Il movimento respinge ogni tentativo di “neutralizzare il valore politico della giornata” e ribadisce che essere in piazza significa chiedere politiche che onorino i valori per cui i partigiani combatterono: pace, accoglienza, lavoro dignitoso e difesa dello stato sociale.

In chiusura, Progetto Comune esprime “piena solidarietà all’ANPI”, rappresentata durante la cerimonia da Amelia Narciso.