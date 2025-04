25 Aprile 2025: la provincia di Imperia celebra l'80° anniversario della Liberazione tra memoria e partecipazione

L'intera provincia di Imperia si appresta a celebrare con un ricco e variegato programma l'80° Anniversario della Festa della Liberazione. Le diverse Amministrazioni comunali, in stretta collaborazione con l'ANPI provinciale, le associazioni combattentistiche, culturali e di volontariato, hanno messo a punto un calendario di eventi che spaziano dalle commemorazioni istituzionali a momenti di approfondimento storico, iniziative culturali e musicali, coinvolgendo l'intera comunità provinciale nel ricordo e nella riaffermazione dei valori fondanti della Repubblica.

Nella capoluogo di provincia, Imperia, le celebrazioni istituzionali avranno inizio in mattinata con la deposizione di corone d'alloro presso i monumenti dedicati ai Caduti per la Libertà, un momento di solenne omaggio al sacrificio di coloro che hanno combattuto per liberare l'Italia dall'oppressione nazi-fascista. A seguire, si formerà un corteo commemorativo che attraverserà le principali vie della città, con la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni e cittadini.

Il cuore delle commemorazioni sarà la cerimonia ufficiale che si terrà in piazza Dante, un luogo centrale per la comunità imperiese. Dopo i saluti istituzionali, l'orazione commemorativa sarà affidata quest'anno al professor Giovanni Perotto, storico di chiara fama, che ripercorrerà le tappe fondamentali della Resistenza nel contesto locale e nazionale, evidenziando l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi per comprendere il presente e costruire un futuro di pace e democrazia. Un momento di particolare significato sarà dedicato alla lettura di testimonianze di partigiani imperiesi, per offrire uno sguardo diretto e umano sulle vicende della Liberazione.

Oltre alla cerimonia principale a Imperia, anche altri comuni della provincia hanno organizzato eventi significativi.

A Ventimiglia le celebrazioni prenderanno il via con la deposizione di corone d'alloro presso i monumenti dedicati ai Caduti e ai Partigiani, un gesto simbolico per onorare il sacrificio di coloro che hanno reso possibile la riconquista della libertà. A seguire, un corteo commemorativo, accompagnato dalla Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, si snoderà attraverso le vie del centro, coinvolgendo autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni e numerosi cittadini. Il cuore della giornata sarà la cerimonia ufficiale che si terrà in piazza del Comune. Dopo i saluti istituzionali, l'orazione commemorativa sarà affidata al professor Vittorio Mazzone a nome dell'ANPI, che ripercorrerà le vicende della Resistenza nel territorio ventimigliese e ne sottolineerà l'attualità dei valori. Un momento di forte impatto emotivo sarà la lettura di brani e testimonianze di partigiani, per far rivivere in prima persona le sfide e le speranze di quel periodo cruciale.



Bordighera celebra il 25 aprile con una serie di eventi che abbracciano tutto il territorio comunale. La mattina, i cittadini si raduneranno presso i monumenti ai caduti, con la deposizione delle corone e una serie di cerimonie in ricordo di chi ha lottato per la libertà. Il corteo si concluderà con l’orazione ufficiale al Cippo dei Partigiani, seguita dalla Santa Messa in suffragio dei caduti. Il pomeriggio avrebbe dovuto svolgersi un concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò nel Teatro di Palazzo del Parco ma è stato annullato in segno di lutto per la morte di Papa Francesco.

La giornata a Sanremo vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti dell'ANPI, associazioni combattentistiche e cittadini. Le commemorazioni inizieranno con la solenne cerimonia dell'alzabandiera presso il monumento ai Caduti in corso Mombello. Successivamente, un corteo si snoderà da piazza Borea d'Olmo in via Matteotti e corso Mombello, con la partecipazione del corpo bandistico ‘Città di Sanremo’. La cerimonia ufficiale si è svolgerà davanti al Monumento alla Resistenza nei giardini Gino Napolitano. Dopo la deposizione della corona d'alloro e un momento di preghiera per la pace, si susseguiranno i saluti dell'Amministrazione comunale e l'orazione di Donatella Alfonso, giornalista, scrittrice e componente dell'ufficio di presidenza dell'ANPI Genova. Un momento particolarmente significativo sarà la lettura di alcuni brani tratti da ‘Le ultime lettere di Resistenti Europei condannati a morte’, che offrirà uno spaccato commovente e potente del coraggio e della determinazione degli eroi della Resistenza. Nel pomeriggio, le celebrazioni si concluderanno con l'ammainabandiera, nuovamente presso il monumento ai Caduti in corso Mombello, con un intervento conclusivo del Sindaco di Sanremo.

A Taggia, le celebrazioni inizieranno alle 9.30 con il raduno ad Arma, seguito dalla Santa Messa e dal corteo che attraverserà le vie del centro cittadino. I momenti salienti della giornata includeranno gli interventi del Presidente della Sezione ANPI, dei Sindaci dei Consigli Comunali dei Ragazzi e del Sindaco di Taggia, per un’integrazione intergenerazionale che darà spazio anche alle giovani generazioni. L’orazione ufficiale sarà a cura di Enrico Revello, segretario provinciale della CGIL, che sottolineerà l’importanza di ricordare le lotte per la democrazia e i diritti civili.

Le celebrazioni a Diano Marina inizieranno con la tradizionale deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti sul lungomare. A seguire, un corteo commemorativo si snoderà per le vie del centro cittadino, con la significativa partecipazione degli studenti delle scuole di Diano Marina, portatori di messaggi di pace e di speranza per il futuro. Il momento culminante della mattinata sarà la cerimonia ufficiale che si terrà in piazza Martiri della Libertà, un luogo simbolo della storia locale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco e di altre autorità, si terrà l'orazione commemorativa che ripercorrerà le tappe cruciali della Resistenza e ne sottolineerà l'importanza per la costruzione dell'Italia democratica. Un elemento di particolare intensità sarà la lettura di brani e testimonianze di partigiani dianesi, per far rivivere le emozioni e le sfide di quel periodo storico. Nel pomeriggio, le iniziative si sposteranno presso la Sala Consiliare, dove sarà inaugurata una mostra fotografica e documentaria dedicata alla Resistenza nel Dianese, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere da vicino storie e immagini di quel periodo storico.

A San Bartolomeo al mare le celebrazioni istituzionali avranno inizio in mattinata con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai Caduti situato in piazza Torre Santa Maria, un momento di solenne omaggio al sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà del Paese. A seguire, si formerà un corteo commemorativo che attraverserà le vie principali del paese, con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni e dei cittadini. Il cuore della mattinata sarà la cerimonia ufficiale che si terrà in piazza Magnolie. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, si terrà l'orazione commemorativa, affidata a un esponente di spicco dell'ANPI provinciale.

Accanto a questi eventi principali, numerosi altri comuni della provincia hanno organizzato iniziative specifiche, tra cui mostre, proiezioni di film, incontri con testimoni della Resistenza e momenti di musica e convivialità. L'obiettivo comune è quello di mantenere viva la memoria di un periodo cruciale della storia italiana e di trasmettere i valori della libertà, della democrazia e dell'antifascismo alle nuove generazioni.



Gli orari dei singoli eventi sono consultabili nell'Agenda Manifestazioni