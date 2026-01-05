Imperia, torna “Salviamo la Befana”: solidarietà e divertimento domani pomeriggio in Calata Cuneo

Come da tradizione, anche quest’anno torna l’atteso appuntamento con “Salviamo la Befana”, giunto alla sua decima edizione. L’evento si svolgerà martedì 6 gennaio 2026, nella suggestiva cornice di Calata Cuneo ad Imperia, dalle 15 alle 17. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco, e rappresenta ormai un momento fisso delle festività cittadine, molto amato da famiglie e bambini.

Durante il pomeriggio sarà allestita Pompieropoli, con l’esposizione dei mezzi dei Vigili del Fuoco e attività pensate per avvicinare i più piccoli al mondo dei pompieri in modo educativo e divertente. Non mancheranno momenti di convivialità: cioccolata calda e merenda saranno offerte dal Comitato San Giovanni. L’iniziativa avrà anche un importante scopo solidale: nel corso della manifestazione verranno infatti raccolte offerte a favore dell’Associazione “Il Cuore di Martina Onlus”, impegnata nel sostegno a progetti di grande valore sociale.

Un pomeriggio di festa, tradizione e solidarietà che rinnova lo spirito dell’Epifania e conferma il forte legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità imperiese.