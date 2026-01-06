Castel Vittorio: bella giornata di festa oggi in comune con l'arrivo della Befana per grandi e piccini

Bella giornata, quella di oggi a Castel Vittorio dove, presso la sede comunale bambini e genitori si sono riuniti per celebrare la festa della Befana, organizzata dall’amministrazione e dalla Pro Loco.

Il tanto atteso arrivo della Befana ha regalato sorrisi e felicità a tutti i bambini presenti, portando allegria e un tocco di magia con il suo sacco colmo di caramelle e merendine. L’evento è proseguito con una tombola dotata di ricchi premi, che con il suo svolgimento ha divertito tutti i partecipanti in una suggestiva atmosfera di festa.