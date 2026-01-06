Arma di Taggia, la Befana vien dal mare conquista tutti: grande successo per l’8ª edizione (Foto)

La Befana “vien dal mare” si conferma uno degli appuntamenti più amati dell’Epifania nel Ponente ligure. Ad Arma di Taggia, la 8ª edizione della manifestazione organizzata dalla Cumpagnia Armasca ha fatto registrare una partecipazione straordinaria, con centinaia di famiglie e bambini accorsi per vivere una giornata all’insegna della tradizione, della festa e della condivisione.

L’evento si è svolto il 4 gennaio, trasformando il centro di Arma in un grande spazio di animazione. L’arrivo della Befana dal mare ha come sempre rappresentato il momento più atteso, seguito dalla distribuzione di oltre 400 sacchetti di caramelle, 60 panettoni e 50 litri di cioccolata calda, numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola il successo dell’iniziativa. Accanto alla Befana, il pubblico ha potuto assistere a spettacoli di magia, esibizioni artistiche, giochi per bambini, gonfiabili, mercatino e una mostra di auto storiche, novità molto apprezzata di questa edizione.

Ma la festa non si è fermata a una sola giornata. Il 5 gennaio, la Befana ha portato il suo sorriso anche agli ospiti delle RSA, facendo visita alla RSA Le Palme di Arma di Taggia e alla Casa di Riposo Ospedale di Carità Onlus, regalando un momento di leggerezza e affetto agli anziani. Nella mattinata successiva, la Befana è stata accolta con entusiasmo alla Casa Famiglia di Taggia, dove i bambini della struttura hanno vissuto una visita speciale, fatta di dolci e sorrisi.

Il percorso solidale è proseguito anche a Sanremo, in via Solaro, in una struttura che ospita ragazzi con disabilità, confermando lo spirito autentico dell’iniziativa: portare la Befana dove può fare davvero la differenza. In serata, nuovo appuntamento al teatro parrocchiale delle chiese di Sant’Antonio e San Giuseppe, durante il concerto della Banda Anfossi, con l’ingresso della Befana per i saluti finali e la distribuzione delle caramelle.

Il calendario si chiude domani mattina con l’ultimo appuntamento alla scuola elementare di Castellaro, dove la Befana, insieme al Grinch, saluterà anche i più piccoli, completando un vero e proprio tour dell’Epifania che ha coinvolto tutto il territorio.

"Questa manifestazione nasce per non perdere le tradizioni, che sono il cuore della nostra associazione", spiega Graziano Farina, presidente della Cumpagnia Armasca. "Anno dopo anno vediamo crescere l’affluenza e l’entusiasmo, e questo ci ripaga di tutto il lavoro che c’è dietro le quinte".

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli sponsor, ai volontari, ai commercianti, agli artisti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, oltre all’amministrazione comunale e all’assessore al Turismo Barbara Dumarte, che ha accompagnato la manifestazione fin dalla prima edizione.

La Befana Vien Dal Mare si conferma così non solo una festa per bambini, ma un evento identitario, capace di unire divertimento, tradizione e attenzione sociale, nel segno di una comunità che continua a ritrovarsi e riconoscersi attorno ai suoi valori più autentici.