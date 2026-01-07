 / Eventi

Contributi ACEB 2025: sostegno concreto alle associazioni del territorio

Cerimonia ufficiale di consegna domenica 22 febbraio a Camporosso, con la partecipazione speciale de I Buio Pesto

Premiazione dei vincitori del Bando ACEB 2025

Domenica 22 febbraio alle 16, la Sala Polivalente “Giovanni Falcone” di Camporosso ospiterà la cerimonia di consegna dei contributi economici assegnati ai vincitori del bando ACEB – anno 2025, un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’impegno culturale e sociale del territorio. Nel corso dell’evento saranno conferiti i contributi alle seguenti realtà associative, selezionate nell’ambito del bando annuale promosso da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici: banda musicale Città di Ventimiglia, banda musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera, Cesvin Taggia e Pro Loco Camporosso 'Gli Amici del Mulino'.

La cerimonia sarà inoltre arricchita dalla consegna di un assegno speciale alla neo Associazione Progetto Goya APS, impegnata in attività di consulenza e supporto a favore di giovani vittime di bullismo, a testimonianza dell’attenzione di ACEB verso le tematiche sociali e il benessere delle nuove generazioni. L’iniziativa, organizzata da ACEB con il patrocinio della Camporosso, si svolgerà presso la Sala Polivalente Giovanni Falcone e rappresenta un momento di incontro e condivisione tra istituzioni, associazioni e cittadini.

A rendere l’evento particolarmente significativo sarà la gradita partecipazione del gruppo musicale I Buio Pesto, la cui presenza contribuirà a creare un’atmosfera di festa e partecipazione, sottolineando il valore culturale e comunitario dell’iniziativa.

 

Redazione

