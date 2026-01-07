 / Eventi

Bordighera, il presepe napoletano del '700 si potrà ammirare fino a marzo (Foto)

"Data la grande affluenza la chiusura è stata spostata", dice Francesco Sacco

Il presepe napoletano del '700 allestito nell'ex seminario a Bordighera si potrà ammirare fino a marzo.

Il presepe in cui sacro e profano si uniscono ha, infatti, attirato tanti visitatori curiosi, sia cittadini che turisti, durante le festività natalizie. "Data la grande affluenza la chiusura è stata spostata a metà fine marzo" - fa sapere Francesco Sacco che ha realizzato il presepe.

Un grande allestimento in cui tradizione e simbologia si amalgamano perfettamente. "L'ingresso è libero" - sottolinea - "Chi vorrà visitare il presepe può contattare il 3339862540".

Elisa Colli

