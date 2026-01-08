Sanremo: divieti di sosta il 10 gennaio per il passaggio della Fiamma Olimpica

In vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica nella Città dei Fiori, previsto per sabato 10 gennaio 2026, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che introduce importanti modifiche alla viabilità cittadina.

Il passaggio della Fiamma, momento simbolico che unisce territori e comunità trasformando ogni tappa in una vera e propria festa collettiva, richiamerà infatti numerosi cittadini e visitatori.

Per garantire sicurezza e ordine durante la manifestazione, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Fulvio Asconio, ha disposto una serie di divieti di sosta con rimozione forzata in alcune aree strategiche della città.

Le zone interessate dai divieti

I divieti saranno in vigore dalle ore 8.00 fino al termine della manifestazione nelle seguenti vie:

Corso Cavallotti Lato monte, nel tratto compreso tra i civici 111 e 113. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

Lato monte, nel tratto compreso tra i civici 111 e 113. Corso Imperatrice Dall’intersezione con via Nuvoloni per circa 150 metri in direzione ponente, e comunque nei tratti segnalati. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

Dall’intersezione con via Nuvoloni per circa 150 metri in direzione ponente, e comunque nei tratti segnalati. Via Grande Torino – Pian di Poma Piazzale antistante gli ingressi della pista di atletica, del campo da calcio e del campo da baseball, nei tratti debitamente segnalati. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli.

Segnaletica e controlli

L’ordinanza sarà resa nota tramite segnaletica mobile e manifesti informativi, vista la natura temporanea del provvedimento. Gli agenti incaricati della disciplina del traffico vigileranno sul rispetto delle disposizioni e potranno procedere, se necessario, alla rimozione coattiva dei veicoli in violazione, come previsto dall’art. 159 del Codice della Strada.

Possibili ricorsi

Chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso entro: