Sanremo sempre più set cinematografico: dopo gli lo spot girati nei giorni scorsi arrivano le riprese per una serie di Netflix

La città di Sanremo sempre più richiesta come location per spot pubblicitari e film. Dopo le riprese effettuate nelle scorse settimane con la scelta di location come via Mameli e corso Imperatrice per lo spot della ‘Topolino’, ora tocca ad una casa cinematografica arrivare nella città dei fiori per alcune riprese. Si tratta della ‘Be Water Film’, società che produce film, serie tv e documentari e che, negli ultimi tempi, ha anche annoverato le ultime due uscite cinematografiche di Cristian De Sica, ovvero i film ‘Agata Christian’ e ‘Cortina Express’.

La casa di produzione ha scelto diverse location della città di Sanremo, corso Inglesi e via Verdi. Nel primo caso è previsto il divieto di sosta e fermata dalle ore 17 di venerdì prossimo alle 24 di sabato e, dalle 7 alle 12 di lunedì 16 marzo. Per la seconda location, via Verdi, è previsto il divieto di sosta dalle 12 alle 24 di venerdì prossimo e dalle 8 alle 24 di sabato.

Per consentire le riprese è previsto il divieto di sosta, dalle 8 alle 24 di sabato prossimo e dalle 8 di lunedì alle 4 di martedì prossimi anche in corso Imperatrice, dall’intersezione con via Verdi e largo Nuvoloni. Situazione analoga in via Adolfo Rava (dietro la vecchia stazione), dalle 14 di sabato alle 4 di martedì e dalle 14 di martedì alle 19 di giovedì prossimi.

Al momento non è dato sapere quale sia la serie che verrà girata a Sanremo dalla 'Be Water Film' ma si tratterà di una produzione che sarà poi trasmessa sulla piattaforma streaming di Netflix.