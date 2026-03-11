Mercato Annonario di Sanremo, sopralluogo dell’assessore Ormea: via ai primi interventi sui banchi rimasti vuoti

È previsto per questa mattina un sopralluogo dell’assessore Silvana Ormea, insieme ad alcuni operai del comune, per ripulire e togliere alcuni banchi del Mercato Annonario rimasti vuoti da diverso tempo. Si tratta di un primo passo che viene affrontato anche in funzione del futuro dello storico mercato matuziano, dopo l’approvazione, in consiglio comunale, del nuovo regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere, provvedimento destinato a incidere in modo significativo proprio sull’Annonario.

Negli ultimi mesi, lo ricordiamo, sono stati molti i botta e risposta in relazione al nuovo regolamento. Da una parte il Comune, in particolare l’assessore Ormea, ha confermato come si tratti di un documento che potrà essere sistemato successivamente alle direttive che arriveranno a livello nazionale. Dall’altra le associazioni di categoria, che avrebbero preferito attendere. Nel frattempo, purtroppo, sono molti i gestori dei banchi al mercato che hanno consegnato le licenze e rinunciato al banco e, in taluni casi, è opportuno un intervento per mantenere il decoro della struttura, tra l’altro da poco ristrutturata.

Quello di oggi è un primo sopralluogo per capire come sistemare i banchi lasciati vuoti, ma sarà propedeutico ad un secondo. Si svolgerà infatti venerdì, sempre con l’assessore Ormea che, in questo caso, sarà affiancata da alcuni tecnici a cui è stata affidata l’indagine esplorativa per capire dove poter sistemare i corner per la somministrazione di alimenti e bevande. La speranza è quella di avere per fine mese le linee guida e partire con il nuovo corso dell’Annonario.