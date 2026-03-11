Sanremo, al via i corsi gratuiti di ginnastica pre e post parto del Centro Aiuto alla Vita alla palestra Over

A Sanremo partono i corsi gratuiti di ginnastica pre e post parto organizzati dal Centro Aiuto alla Vita (C.a.v.), in collaborazione con Amarti e Over e finanziati da Fondazione Carige. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare le future mamme in uno dei momenti più delicati e importanti della vita, offrendo strumenti utili per prepararsi al parto e affrontare con maggiore serenità il periodo successivo alla nascita.

Come spiegano dal C.a.v., i corsi sono pensati “per prepararsi al parto e vivere serenamente il periodo post parto”, attraverso attività fisiche mirate e momenti di confronto con professioniste del settore. Gli incontri si svolgeranno presso la palestra Over, in via Anselmi 3 a Sanremo, nelle seguenti date: 18 e 25 marzo, 1, 8, 15 e 22 aprile 2026.

Il programma prevede due momenti distinti nella stessa mattinata:

- preparto dalle 9.30 alle 11.00

- post parto dalle 11.00 alle 12.00

I corsi saranno condotti da tre professioniste:

- Dott.ssa Arianna Falco, ostetrica

- Dott.ssa Alice Pastorelli, psicomotricista

- Dott.ssa Martina Prette, psicologa

L’iniziativa rientra nel progetto “Sportivamente Insieme”, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Carige con il supporto di Amarti e Over. Il Centro Aiuto alla Vita di Sanremo ha inoltre voluto esprimere i propri ringraziamenti a Over per l’ospitalità e all’assessore Fulvio Fellegara per “il continuo supporto e l’aiuto alle iniziative dell’associazione”. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 329 5883079.