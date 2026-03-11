Bordighera, dal contenzioso sul cantiere della scuola dell’infanzia emergono 475 mila euro per completare i lavori

La lunga vicenda amministrativa legata al cantiere della nuova scuola dell’infanzia di via Napoli a Bordighera continua a produrre effetti. Dalla complessa situazione, però, emerge ora anche una prospettiva concreta per il futuro dell’opera: 475 mila euro potranno essere destinati al completamento della struttura. La cifra deriva dalle economie risultate dopo la verifica contabile effettuata a seguito della risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice. L’amministrazione comunale ha infatti preso atto dello stato di avanzamento dei lavori trasmesso il 29 agosto 2024, liberando una parte dei fondi che erano rimasti vincolati nel bilancio.

Queste risorse potranno essere utilizzate per incarichi professionali, l’acquisto degli arredi e ulteriori interventi necessari per portare avanti il progetto. L’opera era stata approvata nel 2019 con un investimento complessivo superiore ai 5,9 milioni di euro. L’anno successivo, nel 2020, i lavori – per un importo di 4,78 milioni – erano stati affidati a un’associazione temporanea di imprese guidata dalla società Kareko, dopo l’introduzione di alcune varianti progettuali. Il cantiere aveva però subito un brusco arresto il 27 giugno 2022, quando un incendio di grandi dimensioni danneggiò gravemente l’edificio ancora in costruzione, bloccando di fatto l’avanzamento dell’opera.

Nonostante le difficoltà e il contenzioso che ne è seguito, dalla ricostruzione dei conti emerge per il Comune un saldo positivo complessivo superiore a 1,67 milioni di euro. Una parte di queste risorse sarà ora destinata proprio alla ripartenza dei lavori e al completamento della nuova scuola.