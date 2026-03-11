Carburanti, il caro-guerra arriva anche nel Ponente: tra Taggia, Sanremo e Bordighera benzina oltre 2,30 euro, diesel sopra quota 2,23

La guerra in Iran e le tensioni nel Golfo iniziano a pesare in modo sempre più concreto anche sulle tasche di automobilisti e autotrasportatori del Ponente ligure. Il rincaro dei carburanti, già al centro del dibattito nazionale, trova infatti un riflesso diretto anche tra Taggia, Arma, Sanremo, Santo Stefano al Mare e Bordighera, dove i prezzi alla pompa mostrano una forbice ampia e, in diversi casi, ormai stabilmente sopra la soglia psicologica dei due euro al litro.

A livello nazionale il tema è diventato politico oltre che economico. Il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di stare valutando l’attivazione del meccanismo delle accise mobili per contenere almeno in parte l’impatto dei rincari, mentre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto controlli mirati su possibili fenomeni speculativi dopo aver rilevato, in alcuni casi, aumenti alla pompa superiori ai prezzi consigliati dalle compagnie.

Il contesto è quello di un mercato energetico particolarmente nervoso. Il prezzo del petrolio è tornato a salire con forza e i timori legati alla sicurezza delle rotte petrolifere stanno spingendo i listini verso l’alto. Ed è in questo scenario che anche sul territorio imperiese i cartelloni dei distributori hanno iniziato a cambiare rapidamente.

La fotografia locale, aggiornata a questa mattina alle 9, racconta una situazione molto variegata ma già significativa. Sul fronte della benzina verde, tra i distributori del comprensorio si parte da un minimo di 1,689 euro al litro all’impianto di via Galileo Galilei a Sanremo. Da qui il prezzo sale rapidamente: diversi impianti si collocano già tra 1,90 e 2 euro al litro, con valori che superano stabilmente i due euro in numerosi distributori della Riviera.

A Taggia, ad esempio, diversi impianti risultano a 1,959 euro tra Aurelia di Ponente, Aurelia 10, Regione Morene e via Mameli, mentre ad Arma di Taggia lo spazio Conad di via Privata Roggeri è a 1,998 euro. L’impianto di Aurelia 93 arriva invece a 2,036 euro, valore simile anche per la stazione di servizio di via Aurelia a Santo Stefano al Mare.

A Sanremo il quadro resta altrettanto articolato: 1,919 euro in via Lamarmora, 1,939 in via Dante Alighieri 370, 1,944 in corso Marconi, 1,949 in corso Cavallotti. Ma non mancano punte più alte: 2,035 euro in corso Marconi 93, 2,079 in via Padre Semeria, fino a 2,099 euro in diversi impianti cittadini come via Martiri della Libertà, corso Matuzia e via Dante Alighieri.

Il prezzo continua a salire spostandosi verso il Ponente della provincia. A Bordighera, infatti, alcuni distributori serviti arrivano fino a 2,326 euro al litro in corso Vittorio Emanuele, rappresentando al momento il valore più alto rilevato nell’area tra Sanremo e il confine francese. Tradotto: tra il prezzo più basso e quello più alto nel comprensorio la differenza supera i 63 centesimi al litro.

Anche il gasolio è in continuo aumento. Nei dati raccolti tra Sanremo e i comuni limitrofi diversi impianti si collocano ormai tra 1,95 e 2 euro al litro, mentre nelle formule più costose si va oltre. A Taggia, ad esempio, diversi distributori risultano a 1,959 euro, ma due impianti arrivano anche a 2,036 e 2,049 euro. Lungo la costa si registrano poi valori di 2,099 euro tra Sanremo, Riva Ligure e Bordighera.

Per il servito, i prezzi possono salire ulteriormente: tra Arma di Taggia e Santo Stefano al Mare si registrano punte di 2,236 euro al litro, con ulteriori valori elevati nei distributori della fascia costiera occidentale della provincia. Il dato che colpisce non è soltanto l’aumento, ma soprattutto la forte variabilità tra un impianto e l’altro, anche a distanza di pochi chilometri.

Per chi si sposta ogni giorno per lavoro, per i pendolari e per le attività economiche del territorio, il rincaro rischia di trasformarsi rapidamente in un problema concreto. Nel Ponente ligure, dove gli spostamenti su gomma restano fondamentali e dove turismo, commercio e servizi dipendono in larga parte dalla mobilità quotidiana, anche pochi centesimi in più al litro finiscono per avere un impatto immediato.

Il punto, ora, è capire se l’impennata legata alla crisi internazionale resterà temporanea o se si trasformerà in una nuova fase di prezzi alti più duratura. Il governo prova a studiare contromisure, ma sul territorio la sensazione è che il conto abbia già cominciato a presentarsi. E tra Taggia, Sanremo e Bordighera, guardando i cartelloni dei distributori, la guerra in Medio Oriente non è più soltanto una notizia lontana.