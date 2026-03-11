Pigna approva il progetto per la nuova area giochi a Prato Giaira: investimento da 32 mila euro per famiglie e bambini

La Giunta comunale di Pigna ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova area giochi per bambini in località Prato Giaira, con un investimento complessivo di 32.001,86 euro. La decisione è stata presa nel corso della seduta del 27 giugno 2025, presieduta dal sindaco Roberto Trutalli, con la presenza degli assessori Alessandro Borfiga e Stephanie Guglielmo. L’intervento nasce dalla volontà dell’amministrazione di potenziare e migliorare gli spazi pubblici dedicati all’infanzia, anche alla luce delle criticità dell’attuale area giochi situata vicino al torrente Nervia, che presenta limiti legati alla sicurezza e alle dimensioni.

La nuova area ludica sorgerà in un’area verde comunale già destinata a verde pubblico nell’ambito delle opere di urbanizzazione del complesso termale, ma oggi poco utilizzata. Secondo l’amministrazione, la zona di Prato Giaira offre condizioni migliori: maggiore esposizione, più spazio e una distanza maggiore da elementi di rischio, oltre alla vicinanza al centro abitato. Il progetto è stato redatto dal geom. Valeria Cannazzaro, incaricata dal Comune, e comprende relazioni tecniche, documentazione fotografica, computo metrico, quadro economico e tavole progettuali. La verifica tecnica è stata effettuata dall’architetto Gianni Ughetto, responsabile del servizio lavori pubblici e Responsabile unico del progetto.

Dal quadro economico emerge che 25.081,43 euro saranno destinati ai lavori, comprensivi di 1.493,80 euro per gli oneri di sicurezza, mentre 6.920,43 euro sono previsti per le somme a disposizione dell’amministrazione, tra IVA, spese tecniche e altre voci. L’intervento sarà finanziato interamente con i proventi derivanti dall’alienazione di immobili comunali legati al lascito testamentario del professor Isnardi, benefattore della comunità di Pigna. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà ora procedere all’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di realizzare un nuovo spazio di gioco e socialità dedicato ai bambini e alle famiglie del paese.