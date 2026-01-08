Sanremo, un pomeriggio dedicato ai “tranelli” dell’arte contemporanea

Un nuovo incontro culturale attende la città dei fiori: venerdì 9 gennaio alle ore 16, nella suggestiva Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si terrà il corso di letteratura applicata dal titolo “I tranelli dell’arte contemporanea”, a cura di Vanni (Giovanni) Invernizzi.

Il tema è di quelli che da sempre dividono il pubblico: da un lato chi apprezza l’arte contemporanea, informale e concettuale; dall’altro chi la considera un abile inganno orchestrato dal mercato per generare profitti. Invernizzi, autore del libro “Non chiamatela arte” (Armando Editore), guiderà i partecipanti attraverso le argomentazioni dei sostenitori e dei detrattori, offrendo spunti di riflessione e chiavi di lettura per orientarsi in un panorama spesso controverso.

Psicologo dirigente per molti anni presso il Consultorio Familiare di Sanremo e autore di numerose pubblicazioni in ambito psicologico, Invernizzi porterà la sua esperienza per analizzare non solo l’arte, ma anche le dinamiche percettive e culturali che la circondano.

Gli altri corsi Unitre della settimana

L’Unitre propone inoltre una serie di appuntamenti formativi aperti ai soci:

Corso di francese Martedì 13 gennaio, ore 10.00 – Banca del Tempo, Palafiori di corso Garibaldi

– Banca del Tempo, Palafiori di corso Garibaldi Corso di disegno Martedì 13 gennaio, ore 15.30 – Sala laboratorio, 3° piano del Museo Civico

– Sala laboratorio, 3° piano del Museo Civico Conversazione inglese (insegnante Suzie) Mercoledì 14 gennaio, ore 10.00 – Banca del Tempo, Palafiori di corso Garibaldi

– Banca del Tempo, Palafiori di corso Garibaldi Corso di mindfulness Mercoledì 14 gennaio, ore 11.00 – Banca del Tempo, Palafiori di corso Garibaldi

– Banca del Tempo, Palafiori di corso Garibaldi Conversazione inglese (insegnante Marion) Giovedì 15 gennaio, ore 15.00 – Sala laboratorio, 3° piano del Museo Civico

Prossimo appuntamento culturale

Martedì 13 gennaio alle 16.30, nel Teatro dell’Opera del Casinò, l’astronauta Franco Malerba inaugurerà i Martedì Letterari con la conferenza-incontro “Spazio: le fondamenta del futuro”, un evento atteso che unisce divulgazione scientifica e visione sul domani.