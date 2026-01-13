San Lorenzo al Mare: venerdì prossimo torna all’Hotel Riviera dei Fiori l’“Aperitivo con il Neurologo”

Dopo il grande successo e l’ampio apprezzamento di pubblico registrati in occasione del primo appuntamento tenutosi a ottobre 2025, torna all’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare l’iniziativa “Aperitivo con il Neurologo”, l’originale format che unisce divulgazione scientifica di alto livello e un’atmosfera conviviale e rilassata.Il prossimo incontro si terrà venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 18, e sarà nuovamente curato dal dottor Carlo Serrati, neurologo di riconosciuta autorevolezza, coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Neuroscienze della Liguria, direttore scientifico del progetto PREVE.D.I. – Prevenzione Demenze e Ictus e docente di Neurologia Clinica presso l’Università di Genova.

Il titolo della serata sarà: “La salute del cervello – Problemi con la memoria: quando dobbiamo preoccuparci e che cosa si può fare”. Un tema di grande attualità e interesse, affrontato con un linguaggio chiaro e accessibile, per aiutare il pubblico a distinguere tra i normali cambiamenti legati all’età e i segnali che meritano maggiore attenzione, offrendo strumenti utili per una prevenzione consapevole. Come già avvenuto nel primo incontro, l’evento si svolgerà in due momenti: una prima parte divulgativa, arricchita da contenuti scientifici aggiornati, e una seconda parte più informale, durante l’aperitivo, dedicata al dialogo diretto con il neurologo e alle domande dei partecipanti. Un’occasione preziosa per parlare di salute del cervello in modo sereno, senza ansia, in un contesto accogliente e stimolante.

Il costo di partecipazione è di 15 euro a persona (ingresso libero per i clienti dell’hotel). Per maggiori informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0183 745100. L’appuntamento di gennaio inaugura un ciclo di incontri che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori serate dedicate a temi fondamentali per il benessere neurologico. Le date precise saranno comunicate prossimamente, mentre i titoli già in programma sono:

La salute del cervello – Prevenire ictus e demenze: che cosa si può fare?

La salute del cervello – Il mal di testa: un frequente e fastidioso compagno di viaggio.

La salute del cervello – Emozioni, ansia e depressione: quando sono malattie?

Con “Aperitivo con il Neurologo”, l’Hotel Riviera dei Fiori conferma la propria vocazione a essere non solo luogo di ospitalità e bellezza, ma anche spazio di incontro, cultura, benessere psico-fisico e attenzione alla persona, promuovendo un’idea di prevenzione come gesto quotidiano di cura e condivisione.