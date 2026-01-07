Presepiando Festival 2025: a Dolceacqua proclamati i vincitori

Si è svolta martedì 6 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la sala polivalente del Comune di Dolceacqua, la cerimonia di premiazione del Presepiando Festival 2025, l’atteso concorso natalizio che ha animato il centro storico con installazioni originali e di grande valore simbolico.

La giuria, composta da Ivano Anfosso per il Centro Culturale Dolceacqua, Oreste Polidori (artista), Cristian Terribili (Presidente della Compagnia Carristi “Gli Zuveni”), Giulia Ferrari (architetto) e dalla giovane Viola Rebaudo per la “giuria dei bambini”, ha valutato con attenzione le opere in concorso, premiando qualità artistica, cura dei dettagli e capacità narrativa.

Il primo premio è stato assegnato all’Allestimento Natalizio n. 7, realizzato presso la Tabaccheria “Cassini” di via Monsignor Giuseppe Laura. Il riconoscimento consiste in un “Pomeriggio relax in alloggio con SPA privata”, offerto da “La Stanza Segreta SPA Platinum”. La giuria ha apprezzato in particolare la realizzazione quasi interamente artigianale del presepe, l’ambientazione di ispirazione orientale e l’accurato studio dei dettagli.

Il secondo classificato è l’Allestimento Natalizio n. 5, proposto da Alimentari “La Chicca Bio” in via Patrioti Martiri. Il premio, una confezione di prodotti tipici locali a cura del Frantoio Castel Doria, è stato conferito per il forte messaggio di solidarietà e pace, nonché per la riuscita integrazione tra lo spazio interno del negozio e l’allestimento esterno, in armonia con il contesto architettonico.

Il terzo premio è andato all’Allestimento Natalizio n. 2 di Alimentari Francesca, in via San Sebastiano. La motivazione ha sottolineato l’interessante dialogo tra Natale religioso e pagano, con un albero simbolico realizzato attraverso cassette di legno contenenti il presepe tradizionale e i doni per i bambini, rappresentazione di un Natale contemporaneo.

Assegnato inoltre il Premio Speciale “Categoria Scuole” alla Scuola Primaria di Dolceacqua, per una realizzazione pluriclasse che ha colpito la giuria per originalità e coerenza. L’opera, premiata con un contributo per l’acquisto di materiale di cancelleria offerto dal Centro Culturale di Dolceacqua, ha visto nel libro aperto su una botte il vero protagonista scenografico, frutto di un lavoro minuzioso e collettivo.

Il festival ha visto la partecipazione di numerose attività commerciali e realtà locali, confermando il Presepiando Festival come un appuntamento capace di unire tradizione, creatività e coinvolgimento della comunità, valorizzando il tessuto culturale e sociale di Dolceacqua.



