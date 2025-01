Ventimiglia: autovelox di frazione Porra non omologato, ora l’avvocato Mazzola presenta il conto al Comune

L’avvocato ventimigliese Marco Mazzola ha notificato le prime sentenze del Giudice di Pace di Sanremo che, oltre ad annullare sanzioni, condannano il Comune della città di confine al pagamento di circa seimila euro di spese legali. Il caso riguarda l’ormai famoso autovelox di frazione Porra che, nel corso del suo ‘lavoro’, ha mietuto una serie di infinita di vittime, costrette a pagare le sanzioni.

Il Giudice ha motivato le condanne richiamando la giurisprudenza che prevede l’omologazione degli autovelox ed osservando che: “Ciononostante in modo pervicace il Comune continua ad usare tale strumento per elevare contravvenzioni”. Ora il Comune ha 120 giorni di tempo per pagare, al fine di evitare precetti, pignoramenti e ulteriori aggravi.

L’annullamento di più di 300 verbali ha comportato un mancato introito, nonostante le spese anticipate per il personale, la postalizzazione e il noleggio, ma le condanne, ovviamente, producono un costo ulteriore. I primi ricorsi per l’annullamento dei verbali ventimigliesi risalgano al 2023, la petizione sottoscritta da 1.500 persone (in cui già si chiedeva l’annullamento in autotutela) a gennaio 2024, la diffida (in cui si ribadiva la richiesta) ad aprile 2024, i primi annullamenti, ormai passati in giudicato, a maggio 2024, le più recenti sentenze della Cassazione (che confermano l’obbligo di omologazione) da aprile a ottobre 2024 e il sequestro di autovelox non omologati in altre Regioni ad agosto 2024; ciononostante il Comune utilizza tuttora autovelox non omologati.

Peraltro l’autovelox che sanziona velocità superiori a 50 km/h sul rettilineo che si trova fuori dal centro abitato di Porra dovrà essere disattivato in ogni caso, in forza delle disposizioni del cosiddetto ‘Decreto Salvini’.

Si profila ora un esposto alla Corte dei Conti, affinché venga valutato se la messa in funzione (nell’estate 2023) e l’impiego (tuttora in corso) degli autovelox non omologati abbia creato un danno erariale.