'Basta poco' inaugura la nuova stagione teatrale di Ventimiglia, Di Muro: "Buona la prima!"

"Basta poco" inaugura la nuova stagione teatrale di Ventimiglia. Una commedia brillante, ritmata e irresistibilmente umana firmata da Antonio Cornacchione, che ieri sera è stata portata in scena al teatro comunale da Pino Quartullo e Alessandra Faiella.

Un intreccio di relazioni, equivoci e verità scomode. Tre personaggi, tre visioni del mondo, un solo obiettivo: sopravvivere alle contraddizioni quotidiane con intelligenza e ironia. "Buona la prima!" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Anche quest’anno è partita la stagione teatrale 2026 e i risultati parlano chiaro: una grande rassegna che continua a emozionare sempre di più i ventimigliesi".

"Dai dati emerge un +70% negli abbonamenti per l’intera stagione, segno che le scelte artistiche portate avanti finora hanno saputo coinvolgere e entusiasmare il nostro pubblico" - sottolinea il primo cittadino - "A tutto questo si aggiungono importanti migliorie tecnologiche, come l’acquisto del nuovo LED wall, che fa da fondale agli spettacoli in scena, valorizzando ulteriormente le produzioni. Un teatro sempre più moderno, vivo e partecipato, che cresce insieme alla sua città".