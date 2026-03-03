"Da donna a donna. Pensieri e parole di e per donne stra-ordinarie" in scena a Vallecrosia (Foto)

"Da donna a donna. Pensieri e parole di e per donne stra-ordinarie" andrà in scena domenica 8 marzo alle 16.30 alla biblioteca civica di Vallecrosia in occasione della Giornata internazionale della donna.

Un reading teatrale-letterario a cura di Silvia Villa, arricchito dall’esposizione delle opere a china su carta dell’artista Daniela Lavagna. Si esibiranno Silvia Villa ed Erika Rotandaro con la partecipazione di Annalisa Ingrosso, Evelina Liverini, Federica Bruno, Lucia Lombardi, Marina Pratelli, Moreno Campodoni di FormAzione lab Teatro della Luna e con Maura Polito.

"Un pomeriggio per riflettere, emozionarsi e celebrare insieme la forza dell’universo femminile" - dicono gli organizzatori - "I posti sono limitati e, perciò, è obbligatoria la prenotazione su WhatsApp al 347 5446651 o via email a villa.silviannamaria@gmail.com".