Ventimiglia, grande successo per il musical Grease: il Fermi Polo Montale protagonista di una serata indimenticabile

Un teatro gremito, applausi continui e un entusiasmo contagioso hanno accompagnato la rappresentazione del musical Grease, evento che ha visto una straordinaria partecipazione della comunità scolastica dell'Istituto Fermi Polo Montale, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco.

Lo spettacolo ha rappresentato molto più di una semplice esibizione artistica: è stato il risultato di un importante percorso educativo e formativo che ha coinvolto circa 60 studenti, protagonisti sul palco e dietro le quinte, impegnati con passione, responsabilità e spirito di squadra.

L'evento ha messo in evidenza il valore di una scuola che sa andare oltre la didattica tradizionale, offrendo ai giovani occasioni concrete per sviluppare talenti, competenze relazionali e capacità espressive. Gli studenti hanno saputo emozionare il pubblico con interpretazioni coinvolgenti, coreografie curate nei minimi dettagli e una straordinaria energia scenica che ha trasformato la serata in un vero momento di festa e condivisione.

Un plauso particolare va alla prof.ssa Stefania Naso, anima e motore dell'intero progetto, che con competenza, dedizione e straordinaria professionalità ha guidato gli studenti lungo un percorso complesso e stimolante. Il lavoro svolto dalla docente è stato unanimemente riconosciuto come eccellente: mesi di preparazione, prove, coordinamento delle attività artistiche e organizzative hanno permesso di raggiungere un risultato di altissimo livello, apprezzato da studenti, famiglie e personale scolastico.

Fondamentale è stato anche il contributo dei docenti che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento, supportando gli studenti nella preparazione delle scenografie, dei costumi, delle coreografie e di tutti gli aspetti organizzativi necessari alla riuscita dello spettacolo.

La forte partecipazione del pubblico e i numerosi attestati di apprezzamento ricevuti testimoniano il successo dell'iniziativa e confermano la capacità dell'Istituto Fermi Polo Montale di promuovere esperienze formative significative, nelle quali cultura, arte e inclusione diventano strumenti privilegiati di crescita personale.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Comune di Ventimiglia, la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Istituto Fermi Polo Montale rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra scuola e territorio, finalizzata alla promozione della cultura, dell'arte e della crescita dei giovani. La disponibilità del Teatro Comunale ha contribuito in maniera determinante alla riuscita della manifestazione, offrendo agli studenti l'opportunità di vivere un'esperienza autentica di palcoscenico e di confrontarsi con il pubblico in un contesto professionale.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come il successo dello spettacolo sia il frutto dell'impegno condiviso di studenti, docenti, famiglie e istituzioni del territorio. Il musical Grease resterà certamente uno dei momenti più significativi dell'anno scolastico, dimostrando ancora una volta come la scuola possa essere luogo di apprendimento, inclusione, creatività e valorizzazione dei talenti di ogni studente.