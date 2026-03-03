Sanremo, sabato 14 marzo Beatrice Schiros in “Metaforicamente Schiros” all’ex Oratorio di Santa Brigida

Riprende dopo la pausa di febbraio la rassegna “Saliscendi”, la stagione teatrale all'ex Oratorio di Santa Brigida di Sanremo. Il quinto appuntamento sarà sabato 14 marzo alle 18, con lo spettacolo “Metaforicamente Schiros”, monologo scritto e interpretato da Beatrice Schiros, autrice insieme a Gabriele Scotti. Limitata disponibilità di biglietti ancora in vendita per assistere a uno spettacolo in cui si ride, si riflette e ci si commuove, travolti dalla franchezza e dall’ironia della protagonista, considerata tra le attrici più apprezzate del panorama teatrale italiano.

Con delicatezza e schiettezza, Beatrice racconta frammenti della propria esistenza, affrontando temi universali: l’amore, la famiglia, la perdita e il mistero dei genitori, mostrando il coraggio di esporsi senza filtri. “Un racconto personalissimo eppure universale, dove ciascuno può trovare pezzi di sé, tra risate e lacrime”, spiegano gli organizzatori. Lo spettacolo, coprodotto da ATIR e Teatro Carcano, è sostenuto da NEXT ed. 2024/25, Progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. I biglietti, 10 euro più prevendita, sono acquistabili online su Liveticket.it o, il giorno dello spettacolo, direttamente al botteghino dalle 16.00.

Il sottotitolo della rassegna, “Sei storie, una voce”, evidenzia il filo conduttore: sei racconti eterogenei interpretati da un unico attore, capaci di esaltare l’essenzialità della narrazione. L'organizzazione è curata da CMC/Nidodiragno Produzioni, con direzione artistica di Angelo Giacobbe e il sostegno del Comune di Sanremo-Assessorato alla Cultura. Il prossimo e ultimo spettacolo della rassegna sarà domenica 29 marzo, con Mauro Pescio e il suo “Non è la storia di un eroe”.