Sanremo riscopre le sue radici: al Casinò presentato il volume di Andrea Gandolfo sulla città tra il 1861 e il 1900 (Foto)

Il periodo che ha trasformato Sanremo da piccolo centro ligure a una delle destinazioni più prestigiose d'Europa è stato al centro dell'incontro ospitato questo pomeriggio al Teatro dell'Opera del Casinò nell'ambito dei Martedì Letterari del ciclo “Casinò Culturae Festival”.

Protagonista dell'appuntamento è stato il nuovo volume dello storico sanremese Andrea Gandolfo, “Storia di Sanremo. Dall'Unità all'assassinio di re Umberto I (1861-1900)”, presentato dal presidente della Famija Sanremasca Leo Pippione e approfondito attraverso l'intervento del professor Luca Lo Basso, ordinario di Storia Moderna e Contemporanea all'Università di Genova.

L'opera affronta uno dei passaggi più significativi dell'intera vicenda storica cittadina. Nel giro di pochi decenni, infatti, Sanremo cambiò radicalmente volto: da centro legato prevalentemente alla marineria e alle coltivazioni di agrumi e palme, divenne una delle mete di soggiorno più frequentate dall'aristocrazia e dall'alta borghesia europea.

Tra il 1861 e il 1900 la popolazione residente passò da circa 8.000 a 20.000 abitanti. Parallelamente la città si aprì sempre di più ai collegamenti internazionali, accogliendo visitatori provenienti da tutta Europa, attratti dalla mitezza del clima e dalle potenzialità terapeutiche del soggiorno in Riviera.

Furono gli anni della nascita della Sanremo moderna. Sorsero grandi alberghi, ville signorili e nuove attività commerciali. Venne inoltre sviluppata una pianificazione urbanistica capace di accompagnare la crescita della città, con il potenziamento di strade, servizi e infrastrutture che contribuirono a consolidarne la vocazione turistica.

Il volume rappresenta un nuovo tassello del vasto progetto editoriale che Andrea Gandolfo sta dedicando alla storia della città. Lo studioso sanremese, autore di numerose pubblicazioni sulla storia locale e nazionale, è infatti impegnato nella realizzazione di una monumentale storia sistematica di Sanremo articolata in dieci volumi, dalla preistoria ai giorni nostri.

Nato a Sanremo nel 1970, Gandolfo è considerato uno dei maggiori studiosi della storia del Ponente ligure. Nel corso della sua attività si è occupato, tra gli altri temi, della figura di Sandro Pertini, della storia del confine italo-francese e delle vicende del territorio imperiese. Tra le sue opere più note figurano “Storia di Sanremo”, “Sanremo in guerra 1940-1945”, “Vite di sanremesi illustri” e la monumentale biografia in quattro volumi dedicata al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, lavoro che gli è valso anche una menzione speciale al Premio nazionale “Giacomo Matteotti”.

Per il suo contributo alla cultura e alla valorizzazione della memoria cittadina, nel 2013 Gandolfo ha ricevuto dal Comune di Sanremo il Premio San Romolo alla Cultura.

Ad accompagnare la presentazione è stato Leo Pippione, già sindaco di Sanremo, presidente della Famija Sanremasca e figura storica della vita culturale cittadina. Accanto alla sua attività politica e istituzionale, Pippione ha dedicato numerosi studi alla storia locale, promuovendo pubblicazioni, iniziative culturali e il concorso letterario “Testimoni del Tempo”.

Il professor Luca Lo Basso ha invece offerto una lettura storica più ampia del periodo affrontato nel volume. Considerato uno dei principali studiosi italiani di storia marittima e mediterranea, dirige il Laboratorio di Storia marittima e navale dell'Università di Genova ed è autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche dedicate alle trasformazioni economiche e sociali del Mediterraneo tra età moderna e contemporanea.

L'incontro ha così rappresentato non soltanto la presentazione di un libro, ma anche un'occasione per rileggere una fase decisiva della storia cittadina. Un periodo nel quale si posero le basi della Sanremo contemporanea, della sua vocazione internazionale e di quel modello turistico che ancora oggi continua a caratterizzarne l'identità.