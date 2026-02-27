Ventimiglia, gran finale al Teatro Comunale per la rassegna "Sipario d’Autore"

Gran finale nel segno dell’energia e dell’ironia per la rassegna Sipario d’Autore al Teatro Comunale di Ventimiglia. Martedì 3 marzo alle ore 21.00 saliranno sul palco gli Oblivion con il nuovo spettacolo Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità.

Dopo una collezione di successi nei teatri di tutta Italia, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli tornano nel Ponente ligure con la loro inconfondibile fusione di teatro e musica.

Tuttorial si presenta come un “anti musical carbonaro”: i cinque artisti cantano, suonano e percuotono strumenti, trasformandosi in un’orchestra di sé stessi. Lo spettacolo è un viaggio surreale tra avanspettacolo e dj set, dove cultura pop e satira contemporanea si intrecciano. Così Galileo Galilei diventa una star di TikTok, Leonardo da Vinci rincorre la viralità e Marco Mengoni si ritrova a cantare all’Ikea, mentre Alessandro Manzoni vorrebbe ambientare i Promessi Sposi in una famosa serie TV: un caleidoscopio di epoche in cui il passato dialoga con la società dei social, a pochi giorni dal termine del Festival di Sanremo, seguito proprio sui social dagli Oblivion come commentatori satirici.

Una chiusura di stagione che promette risate, ritmo e uno sguardo acuto sul nostro tempo, capace di coinvolgere e divertire tutte le generazioni.

“SIPARIO D’AUTORE 2026”

Biglietto singolo

Platea: € 30,00

Galleria € 25,00

Galleria studenti: € 10,00

Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti è al netto delle commissioni di prevendita web.

BOTTEGHINO

Ogni martedì, giovedì e venerdì, h 09.00 – 13.00 (esclusi giorni festivi)

PREVENDITE WEB

https://www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia