Sanremo si accende: l’Opening Gala di The Code e Forbes infiamma la notte glamour al Victory Morgana Bay sanremese (Foto)

Il Festival di Sanremo ha acceso i riflettori sulla sua settimana più iconica della musica italiana. E come di consueto l’Opening Gala - organizzato da The Code, con Forbes Italia come media partner - ha infiammato la notte glamour al Victory Morgana Bay. I flash dei fotografi hanno immortalato il carpet, dove hanno sfilato alcune tra le personalità più note del piccolo schermo. Da Aida Yespica a Elisabetta Gregoraci e Manila Nazzaro col marito Stefano Oradei, passando per Juliana Moreira insieme a Edoardo Stoppa, fino a Alex Belli e Delia Duran, che ha attirato l’attenzione con il pancione in evidenza.

E ancora Andrea Damante, Dayane Mello, il giornalista Gabriele Parpiglia, l’ex Velina di Striscia Thais Wiggers, Vittorio Brumotti, Simona Guatieri, Sebastian Gazzarrini delle Iene, il mago Jey Lillo e il cantante Kophra che ha presentato il suo nuovo singolo. Numerose gli influencer Gen Z tra cui Valentina Fradegrada, Michela Persico, Valentina Corradi, Alfonso D’Apice, Barbara Gambatesa, Chiara Cainelli, Federica Petagna, Francesca Bergesio, Letizia Pone, Ludovica Pepe, Mary Cioffi, Nena Ristich, il bartender Rocco De Angelis, Romina Pierdomenico, Sara Esposito, Simona Petrosino.

Nella cena spettacolo, condotta da Max Righi, il board di Forbes Italia con il direttore Michele Belingheri, il Ceo The Code Fabrizio Scippa con i soci Claudio La Commara e Joe Tiseo, insieme ad esponenti del mondo della discografia e imprenditoria musicale. Cuore pulsante della serata il dj set di Gianluca Vacchi, che ha trasformato il Victory Morgana in una pista a cielo aperto. Tra beat travolgenti, brindisi e incontri strategici, la notte sanremese ha così inaugurato la settimana del Festival all’insegna dello stile e dell’intrattenimento, confermando l’Opening Gala come uno degli appuntamenti più esclusivi del calendario sanremese.

