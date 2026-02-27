Mostra fotografica sui concerti estivi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo visitabili fino a domani (Foto)

Saranno visitabili ancora oggi e domani le due mostre fotografiche dedicate ai concerti estivi della Orchestra Sinfonica di Sanremo. La prima esposizione, con scatti in bianco e nero, è ospitata al piano terra del Museo Civico in piazza Nota 2. La seconda, nella versione a colori, è stata invece allestita presso lo spazio della Pigna in via Palma 14.

Entrambe le mostre resteranno aperte fino a sabato 28 febbraio, con ingresso gratuito e orario continuato dalle 10 alle 18, offrendo al pubblico un percorso visivo tra musica, emozioni e atmosfera dei concerti estivi. Le esposizioni sono state visitate questa mattina anche dal sindaco Alessandro Mager, accompagnato dall’assessore alla cultura Enza Dedali. «Un’occasione preziosa per valorizzare la musica e i luoghi della città attraverso la fotografia», è stato sottolineato durante la visita istituzionale.