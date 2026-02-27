Premio ASPASIA, a Sanremo CNA celebra l’ingegno femminile premiando Malika Ayane e Manuela Nicolosi (Foto)

Nella sede territoriale di CNA a Sanremo, si è svolta ieri ed oggi la cerimonia di conferimento del Premio “ASPASIA – L’In-Genio è Donna”, promosso da CNA Impresa Donna in collaborazione con CNA Artistico e Tradizionale, alla presenza del Presidente territoriale Graziano Poretti e del Direttore Luciano Vazzano. Il riconoscimento nasce in un anno fortemente simbolico: CNA celebra gli 80 anni dalla fondazione, anniversario che coincide con gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. Un’occasione scelta da CNA Impresa Donna per valorizzare il ruolo femminile nella vita sociale ed economica del Paese, mettendo al centro ingegno, creatività, competenze e visione, motori di crescita culturale e sviluppo collettivo.

A consegnare i premi sono state la Presidente nazionale Maria Triolo, la Responsabile nazionale Cristiana Alderighi, la Presidente di CNA Artistico e Tradizionale Elena Balsamini e la Responsabile Simona Micheli. Il Premio ASPASIA, destinato a essere itinerante e assegnato in occasione di eventi nazionali di rilievo, è stato conferito a due figure femminili simbolo di eccellenza e ispirazione. La cantautrice Malika Ayane è stata premiata per aver incarnato, nel proprio percorso artistico e umano, i valori dell’ingegno femminile, della creatività consapevole e della responsabilità sociale. Artista di raffinata sensibilità, ha trasformato la musica in strumento di libertà e consapevolezza, unendo eleganza espressiva e impegno civile, come dimostrano anche le collaborazioni solidali con Artisti uniti per l’Abruzzo e il ruolo di ambasciatrice per Oxfam.

Riconoscimento anche a Manuela Nicolosi, premiata per il percorso straordinario che l’ha portata ai vertici dell’arbitraggio internazionale, abbattendo barriere di genere. Prima italiana ad arbitrare una finale di Coppa del Mondo femminile e protagonista della storica terna tutta femminile della Supercoppa UEFA maschile, rappresenta un esempio concreto di determinazione, leadership e resilienza. Il Premio è accompagnato da un’opera unica di artigianato artistico, realizzata da una donna artigiana, simbolo tangibile di eccellenza che unisce creatività, manualità e identità, valori fondanti della cultura CNA. «Con questo riconoscimento vogliamo dare valore al valore: premiare donne che con il loro talento e la loro determinazione generano cambiamento e diventano modelli positivi per le nuove generazioni», ha dichiarato la Presidente Maria Triolo.

Il Premio ASPASIA – L’In-Genio è Donna celebra così l’empowerment femminile attraverso il merito e il talento, sottolineando il valore dell’esempio, della professionalità e della capacità generativa delle donne come forza creatrice di idee, progetti, imprese e futuro.