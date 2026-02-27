Sanremo in festa: tra entusiasmo e sicurezza Marco Bucci e Alessandro Mager celebrano il Festival come ambasciatore della Liguria

Sanremo è letteralmente invasa da turisti, addetti ai lavori e curiosi, tutti desiderosi di vivere l’atmosfera unica del Festival della Canzone Italiana. Le vie della città sono animate da un continuo via vai di persone che vogliono respirare la magia dell’Ariston e partecipare a uno degli eventi culturali più iconici del Paese.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenendo durante la conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza del Festival non solo come evento musicale, ma anche come simbolo della Liguria: “Per noi non è soltanto una manifestazione canora… è l’emblema della Liguria, è un grande messaggio, è un ambasciatore della Liguria”. Bucci ha ricordato il contributo dei grandi artisti liguri nella storia della manifestazione, citando nomi come Luigi Tenco e i fratelli Reverberi, e ha spiegato il significato del premio della serata, una statua in filigrana a forma di caravella con la Croce di San Giorgio, simbolo della città di Genova: “Il nostro spirito, per secoli, è stato quello di andare per mare, di trovare il futuro oltre l’orizzonte. Ecco, questo è lo spirito di noi Liguri e vorrei che fosse anche lo spirito di questa manifestazione”.

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha confermato l’entusiasmo della città e la perfetta organizzazione dell’evento: “Dopo le parole del Presidente non posso che associarmi per tutto quello che ha voluto dirci con grande passione… l’atmosfera dell’Ariston è unica e quindi questa sera ci sarò con grande entusiasmo”. Mager ha sottolineato come i riscontri in città siano molto positivi: migliaia di persone affollano le strade, tutte sorridenti e desiderose di vivere l’evento, mentre il sistema di sicurezza, coordinato con Prefettura, Questura e Polizia Municipale, sta funzionando perfettamente.

Il presidente della Regione ha voluto porre l'accento sulle polemiche dello scorso anno, sul fatto che il Festival potesse andar via da Sanremo: "La manifestazione è di Sanremo e della Liguria. Non vogliamo assolutamente che qualcuno pensi che il Festival possa esistere senza lo spirito di noi Liguri, senza il modo con cui noi lavoriamo, senza il modo con cui noi vogliamo che le cose vengano fatte. Quindi noi faremo tutto possibile ed io come Presidente affinché si continui ad avere sempre più successo. Il festival stia con noi, Sanremo e la Liguria devono essere un emblema mondiale di quello che è il nostro spirito di vita e quello che vogliamo che attraverso la canzone venga trasmesso a tutto il mondo".

Tra emozione, musica e folta presenza di turisti, Sanremo conferma così il suo ruolo di cuore pulsante del Festival, simbolo della Liguria e delle sue tradizioni.