76° Festival di Sanremo: terza serata vista da oltre 9 milioni e mezzo di telespettatori

Sono stati 9 milioni 543 mila, con uno share del 60.6 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la terza serata del 76° Festival della Canzone italiana.

Un leggero aumento rispetto alla serata di ieri, ma sempre in calo rispetto all'anno scorso quando la terza serata è stata vista da 10,7 milioni di telespettatori per uno share medio del 59,8%.

Tra le tre serate comunque c'è un crescendo che culmina con il picco di ieri.

"Il Festival è un bilanciamento tenendo conto che è seguito da tutti - spiega il direttore Carlo Conti -. Mi piace l’idea di qualcosa che possa accontentare la zia, il nipote e la nonna. Sono molto contento perché oggi la cosa più difficile mettere insieme le varie generazioni. Il nuovo record di share per la terza serata è un’ulteriore gioia. Di solito scende invece qui si è saliti."

La nota della Rai

La prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60.4 per cento di share. La seconda, dalle 23.37 all’1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share. Il picco d’ascolto alle 22.11 con 14 milioni 199 mila spettatori, quello di share alle 23.04 con il 65.8 di share.

“Sanremo Start” – dalle 20.39 alle 21.40 – ha registrato 11 milioni 177 mila spettatori con il 46.3% di share. Il “DopoFestival”, in onda dall’1.14 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 9 mila persone, con uno share del 50.9 per cento.

“PrimaFestival”, dalle 20.30 alle 20.38, ha avuto un seguito di 6 milioni 892 mila spettatori con il 32.1% di share.

