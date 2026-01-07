La Fiamma olimpica accende la Riviera: sabato prossimo il grande viaggio verso Milano-Cortina passa da Imperia, Sanremo e Ventimiglia

Sabato prossimo la Riviera di Ponente sarà protagonista di uno degli appuntamenti più simbolici in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: il passaggio della Fiamma olimpica. Un evento di grande richiamo che attraverserà Imperia, Sanremo, Dolceacqua e Ventimiglia, coinvolgendo complessivamente oltre duecento tedofori locali e portando nelle strade liguri lo spirito olimpico. Il viaggio della torcia è iniziato a Olimpia, in Grecia, il 26 novembre, per poi approdare in Italia il 4 dicembre a Roma, dove è stata accolta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In totale il cammino durerà 63 giorni, toccherà 60 città e percorrerà circa 12 mila chilometri, attraversando tutte le 110 province italiane e circa 300 Comuni. I tedofori selezionati sono 10.001 e ciascuno percorrerà un tratto di circa 200 metri prima di passare la fiaccola al successivo partecipante.

La giornata di sabato si aprirà a Imperia, dove l’arrivo della Fiamma è previsto alle 10.35. Il percorso partirà dall’ex stazione di Oneglia, attraverserà le vie cittadine e si concluderà intorno alle 11.15 in via Cascione, davanti al Teatro Cavour. Il pubblico potrà assistere liberamente lungo il tragitto, che sarà transennato, a partire dalle 9.30. La carovana olimpica, lunga circa 600 metri, sarà accompagnata da animazione e speaker e caratterizzata dalla presenza dello sponsor ufficiale, Coca-Cola, che allestirà un vero e proprio villaggio itinerante con la distribuzione di lattine commemorative. Dopo Imperia, la Fiamma raggiungerà Sanremo alle 12.35. La partenza è fissata a Villa Ormond, con un percorso che attraverserà corso Cavallotti, via Garibaldi, piazza Colombo e l’isola pedonale di via Matteotti, passando davanti al Casinò e proseguendo lungo corso Imperatrice e l’Aurelia. Superato corso Matuzia, all’inizio di corso Marconi, i tedofori imboccheranno la pista ciclabile, con arrivo previsto alle 13.30 sulla pista di atletica di Pian di Poma. I partecipanti vengono trasportati lungo il tracciato da pulmini, che li accompagnano sul tratto assegnato e li recuperano subito dopo la loro frazione.

Il passaggio da Sanremo rientra in un percorso di grande respiro che coinvolge 300 città, oltre 10.000 tedofori, 110 province e più di 12 mila chilometri percorsi in tutta Italia. Un viaggio simbolico che unisce territori e comunità, trasformando ogni tappa in una celebrazione collettiva. Il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni dichiarano: “Il passaggio della Fiamma Olimpica, emblema di unità e pace, attraverserà regioni e luoghi simbolici in un lungo e suggestivo percorso in cui non poteva mancare Sanremo, città dalla forte vocazione turistico-sportiva. Sabato assisteremo ad un momento storico, di grande emozione ma anche ad una straordinaria occasione di promozione per tutto il territorio. Ringraziamo l’ufficio turismo, le associazioni sportive e tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo evento”. L’appuntamento di sabato è alle 12.37 circa al Floriseum, dove la Fiamma Olimpica partirà per un percorso di circa 4 km che attraverserà il centro cittadino, per concludersi alla pista di atletica di Pian di Poma (ore 13.29 circa), alla presenza delle associazioni sportive cittadine. Previsti due kiss point (scambio della torcia), davanti al Teatro Ariston e al Casinò.

Nel pomeriggio la Fiamma si sposterà nell’entroterra e al confine occidentale. A Dolceacqua, con partenza alle 14.30 dal parcheggio di San Filippo e arrivo alla chiesa di San Giorgio, sarà adottata la formula “spider”, senza la carovana completa, per consentire il passaggio nel cuore del borgo storico. La stessa modalità è prevista anche a Ventimiglia, definita dagli organizzatori uno dei “momenti speciali” del viaggio della torcia. A Ventimiglia la partenza è fissata alle 15.05 davanti alle Logge Padel Hub di via Tacito. Il percorso, della durata complessiva di circa mezz’ora, si snoderà lungo passeggiata Trento e Trieste, passeggiata Cavallotti, via Giovanni XXIII e via Roma, con arrivo previsto intorno alle 15.30 davanti al Centro Studi. I tedofori, prima dello старт, usciranno dal Liceo Aprosio, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

In occasione del passaggio della Fiamma olimpica a Ventimiglia, il Comando di Polizia Locale ha predisposto un’apposita ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta. Dalle 8 di sabato 10 gennaio e fino al termine della manifestazione sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Tacito (nel tratto compreso tra via Don Bruno Corti e passeggiata Trento e Trieste), lungo passeggiata Trento e Trieste fino a via Dante, su passeggiata Cavallotti fino a via Giovanni XXIII, su via Giovanni XXIII e su via Roma tra via Giovanni XXIII e via Dante. Nelle stesse strade, dalle 14.00 e fino al termine dell’evento, sarà vietato anche il transito veicolare. Fino alle 15.00 sarà comunque consentita l’uscita da garage e parcheggi privati ai residenti.

Durante la mattinata, tra le 8 e le 14, le strade interessate saranno oggetto di operazioni di pulizia e lavaggio: per il tempo strettamente necessario, alcuni tratti potranno essere temporaneamente chiusi al traffico. Per tutta la durata delle limitazioni, la viabilità alternativa in direzione Francia e Bordighera sarà garantita lungo corso Genova e attraverso l’autostrada A10. Conclusa la tappa del Ponente ligure, la Fiamma olimpica proseguirà il suo cammino verso il Piemonte, arrivando in serata a Cuneo, intorno alle 19.30. Qui sono attesi anche testimonial di prestigio come Elisa Rigaudo, Nicola Dutto e Maurizio Damilano, a conferma del valore simbolico e sportivo di un viaggio che unisce l’intero Paese nel segno dei Giochi di Milano Cortina 2026.