Ventimiglia, “Il sentiero ritrovato – Ligurian Sea & Slow Photography” in mostra a 'Què buona onda!'

Un viaggio per immagini nella storia di Ventimiglia dagli anni ’50 a oggi. Venerdì 13 marzo dalle 18.30 nella città di confine si potrà ammirare la mostra fotografica “Il sentiero ritrovato – Ligurian Sea & Slow Photography”, curata da Saverio Chiappalone e Foto Mariani, all'interno dell'evento "Què buona onda!".

Una serata di energia, divertimento, buon cibo, tapas, bollicine, vini e fotografia verrà, infatti, proposta sulla terrazza del Marixx. "La terrazza del Marixx si trasformerà in un tapas bar affacciato sul porto di Ventimiglia con sfiziosità da condividere, bollicine di Revi Trento doc e un dj set che accompagnerà tutta la serata" - fanno sapere gli organizzatori - "La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica 'Il sentiero ritrovato – Ligurian Sea & Slow Photography', curata da Saverio Chiappalone e Foto Mariani, un viaggio per immagini nella storia di Ventimiglia dagli anni ’50 a oggi. Durante l’evento, Saverio allestirà anche un set fotografico dove ci si potrà fare scattare un ritratto d’autore a pellicola, sviluppato e stampato successivamente e inviato come ricordo della serata".

Un evento proposto da Riccardo Marcenaro in collaborazione con Saverio Chiappalone.